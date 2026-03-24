Energia e innovazione, Emanuela Lucchini confermata alla guida di Coverfil

Verona conferma il proprio ruolo da protagonista nell’ecosistema regionale dell’innovazione energetica. Emanuela Lucchini, presidente di ICI Powering Evolution, è stata infatti confermata alla guida di Coverfil, il consorzio promosso sotto l’egida di Confindustria Verona che rappresenta Veneto Clima ed Energia, la Rete Innovativa Regionale dedicata alla ricerca e allo sviluppo nei settori dell’energia e dell’efficientamento energetico.

Una riconferma che valorizza il lavoro svolto negli ultimi anni nel favorire sinergie tra imprese, centri di ricerca e istituzioni, in un ambito strategico per la competitività del territorio. Coverfil rappresenta infatti uno dei nodi principali per lo sviluppo di progettualità condivise e per l’accesso a finanziamenti legati alla transizione energetica.

La diffusione della cultura dell’innovazione e la creazione di connessioni tra sistema produttivo e mondo della ricerca restano al centro dell’impegno di Lucchini, che ricopre anche il ruolo di Advisor di Confindustria Veneto con delega a Innovazione, Ricerca, Reti Innovative e Digital Innovation Hub.

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