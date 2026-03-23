UGL rafforza la presenza a Verona: inaugurata una nuova sede alle Golosine

Si rafforza la presenza sindacale sul territorio veronese con l’apertura della nuova sede dell’UGL alle Golosine, in via Lazise, un quartiere strategico tra il centro cittadino e la zona industriale. L’inaugurazione di ieri rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’organizzazione, che negli ultimi anni ha registrato un aumento degli iscritti e dei servizi offerti.

Le autorità intervenute all’inaugurazione.

Alla cerimonia hanno partecipato i vertici nazionali e locali del sindacato, tra cui il segretario generale Francesco Paolo Capone e il vicesegretario Luigi Ulgiati, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il presidente della Provincia Flavio Pasini, l’europarlamentare Paolo Borchia, il senatore Paolo Tosato e il deputato Marco Padovani.

La nuova sede nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento accessibile per lavoratori e famiglie, anche grazie alla posizione centrale nel quartiere, di fronte alla chiesa di Santa Maria Assunta. Uno spazio che punta a rafforzare la prossimità dei servizi in un contesto economico in evoluzione.

«Si tratta di una scelta strategica condivisa a livello nazionale – ha spiegato il segretario provinciale Alberto Pietropoli – che nasce dalla volontà di rispondere concretamente ai bisogni di un territorio in continua trasformazione». Verona, infatti, con il suo sviluppo nei settori della logistica, dei trasporti e dei servizi, richiede una presenza sempre più capillare delle organizzazioni sindacali.

Nel corso dell’inaugurazione è stato anche ricordato Alessandro Zenati, a cui sarà intitolata una sala della nuova sede, a testimonianza del legame con la comunità e con la storia dell’organizzazione sul territorio.

Lo svelamento della targa intestata ad Alessandro Zenati.

Tra gli interventi istituzionali, anche quello del senatore Paolo Tosato, che ha sottolineato il ruolo del sindacato nel dialogo con le istituzioni: «Oggi all’inaugurazione della nuova sede dell’UGL a Verona per testimoniare stima e apprezzamento ad un Sindacato con il quale abbiamo collaborato concretamente per affrontare battaglie importanti nell’interesse dei lavoratori e delle loro famiglie. Grazie ad Alberto Pietropoli per l’invito. Un caro saluto ad Alessandro Zenati perché possa accompagnarci sempre dall’alto guidando le nostre azioni a favore della nostra comunità».

La torta inaugurale.

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