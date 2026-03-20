Locazioni turistiche, Edoardo Nestori confermato alla guida di LOCATUR Veneto

L’assemblea annuale di LOCATUR, l’associazione dei locatori turistici del Veneto, ha confermato all’unanimità Edoardo Nestori alla presidenza regionale per i prossimi tre anni, in un incontro che si è tenuto martedì 24 marzo nella sede di Confesercenti Verona e che ha registrato una partecipazione record di associati presso la sede di Confesercenti.

Edoardo Nestori, presidente LOCATUR Veneto.

Insieme a Nestori sono stati riconfermati anche il vicepresidente Simone Lucchi e il segretario Stefano Napolitano, a testimonianza della continuità di un percorso che negli ultimi anni ha visto crescere il peso dell’associazione nel dialogo con istituzioni e territori.

Al centro dell’assemblea, le dinamiche del turismo regionale e i cambiamenti normativi che stanno interessando il settore delle locazioni turistiche, sempre più rilevante nel panorama dell’ospitalità, anche in destinazioni ad alta attrattività come Verona e il Garda.

«Accolgo con grande soddisfazione questa riconferma. Come LOCATUR siamo sempre più attivi nella nostra attività di rappresentanza sia a livello amministrativo con i vari comuni della nostra regione sia a livello di comunicazione con gli organi di stampa e mass media e soprattutto come formazione di tutti i nostri associati, perché oggi più che mai svolgere l’attività di locatore turistico richiede grande impegno ma anche tanta preparazione», ha dichiarato Edoardo Nestori.

«Le locazioni turistiche si stanno confermando un attore principale e determinante nell’offrire un’accoglienza di assoluta qualità all’interno della nostra regione».

Il rinnovo della governance arriva in una fase di trasformazione per il comparto, chiamato a confrontarsi con nuove regole e con una domanda turistica sempre più esigente. In questo contesto, LOCATUR punta a rafforzare il proprio ruolo di rappresentanza e supporto, con particolare attenzione alla formazione e alla qualificazione dell’offerta.

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