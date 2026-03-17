“Disintermediare stanca”: Francesco Seghezzi a Verona per parlare di democrazia

Lunedì 23 marzo 2026 alle ore 10.00, presso la sede della Cisl Verona, il Presidente di ADAPT presenta il suo ultimo saggio edito da Franco Angeli. Un’analisi necessaria sulla crisi dei corpi intermedi e l’avanzata del populismo.

Cosa succede quando il legame tra cittadini, lavoro e istituzioni si spezza? È possibile una democrazia economica senza la mediazione dei sindacati e delle associazioni? A queste domande urgenti risponde Francesco Seghezzi, Presidente di Fondazione ADAPT e uno dei massimi esperti italiani di dinamiche occupazionali, che presenterà a Verona il suo nuovo libro: Disintermediare stanca. Democrazia economica, populismo e crisi del collettivo (Franco Angeli Editore).

Nel volume, Seghezzi analizza come l’ascesa dei movimenti populisti e la spinta alla disintermediazione abbiano indebolito la dimensione collettiva del lavoro. Attraverso un’analisi che tocca cinque paesi europei, l’autore dimostra come la crisi della rappresentanza non sia solo un problema politico, ma impatti direttamente sulla gestione delle risorse umane nelle imprese e sulla capacità di trattenere i talenti.

Intervengono: Francesco Seghezzi e Giampaolo Veghini Segretario Cisl Verona. L’incontro è aperto alla stampa e alla cittadinanza.