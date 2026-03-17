Inaugurata Vita in Campagna, la fiera degli appassionati della vita all’aria aperta

Ha preso il via questa mattina, con una conferenza stampa nella galleria tra i padiglioni 11 e 12, “Vita in Campagna – La Fiera”, l’appuntamento dedicato a tutti gli appassionati della vita all’aria aperta che, nel 2026, celebra la sua 13ª edizione.

Un evento che continua a crescere e che si conferma punto di riferimento per un pubblico sempre più ampio: 10.000 metri quadrati espositivi, 160 aziende, 180 corsi e workshop e oltre 1.500 animali tra alpaca, minipony, asinelli, galline, conigli e pappagalli, fino alla suggestiva serra delle farfalle tropicali.

Una crescita evidente anche nei numeri e negli spazi, come ha sottolineato il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, evidenziando il forte interesse del pubblico e degli operatori.

«C’era tanta richiesta, una manifestazione che abbiamo inserito nel nostro calendario fieristico l’anno scorso, siamo alla seconda edizione qui a Verona, che sta già crescendo: siamo passati dai due padiglioni dell’anno scorso ai tre di quest’anno, con più di 150 espositori. È un grande momento formativo: qui chi ha la passione, anche solo un balcone o un piccolo orto, può trovare informazioni e strumenti grazie anche all’Informatore Agrario e a 180 momenti formativi completamente gratuiti», ha spiegato Federico Bricolo.

I padiglioni 10, 11 e 12 si trasformano così in una vera e propria “casa green”, dove acquistare tutto il necessario per la cura di orti, giardini, frutteti e piccoli allevamenti, tra piante, fiori, erbe aromatiche e attrezzature specializzate.

Accanto alla dimensione espositiva e commerciale, la manifestazione rafforza anche la sua identità esperienziale, con spazi dedicati alle famiglie e agli animali. Tra le novità dell’edizione 2026 spicca la nuova area interamente dedicata alla cinofilia, pensata per approfondire il mondo del cane tra educazione, comportamento e attività sportive.

Un’evoluzione che conferma la vocazione inclusiva della fiera, capace di coinvolgere visitatori di tutte le età. «È una fiera di passione: quest’anno abbiamo lavorato con grande cura per offrire nuove esperienze al visitatore. 156 espositori, 180 corsi gratuiti gestiti da esperti dell’Informatore Agrario che racconteranno buone pratiche per gestire al meglio giardino e orto. È una fiera dedicata a chi ama la natura, ma è anche un’esperienza: si possono fare acquisti direttamente dagli espositori, partecipare a laboratori per bambini e famiglie, incontrare animali come alpaca, conigli e cani. Ci sarà anche Adrian Stoica nel weekend. Vi aspettiamo in fiera», ha sottolineato Michele Schenato, event manager di VINCA.

La presenza di animali – oltre 1.500 in fiera – rappresenta infatti uno degli elementi più attrattivi, contribuendo a rendere l’evento un momento di contatto diretto con la natura e di coinvolgimento per tutta la famiglia.

Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il presidente della Provincia Flavio Massimo Pasini, la consigliera comunale Annamaria Molino, l’europarlamentare Flavio Tosi e il deputato Marco Padovani, a conferma del valore istituzionale dell’iniziativa.

Spazio anche alla sostenibilità, con la partecipazione di AMIA, impegnata nella sensibilizzazione sulla raccolta dei rifiuti e sull’utilizzo del compost in ambito agricolo e hobbistico.