Coopstartup Veneto: la veronese ACF tra i vincitori

Il futuro della cooperazione veneta parla veronese. Si è conclusa ieri, mercoledì 18 marzo, presso la Fondazione Forte Marghera a Venezia, la terza edizione di Coopstartup Veneto, il programma di accelerazione promosso da Legacoop Veneto, Coopfond e Genera Imprese SpA. Tra i tre progetti vincitori spicca l’eccellenza scaligera di ACF cooperativa sociale.

Accessibilità digitale e inclusione

La startup di Verona si è distinta nel settore dell’accessibilità digitale. ACF si occupa di consulenza e auditing, ma con un valore aggiunto: l’integrazione di personale con disabilità altamente qualificato. L’obiettivo è trasformare gli obblighi normativi in opportunità concrete di inclusione, dimostrando che la diversità può essere una risorsa competitiva nel mercato tecnologico.

Insieme ad ACF sono state premiate anche CoopCastel (Belluno), attiva nella rigenerazione delle comunità montane, e Rinnova Forest and Trees (Padova), spin-off universitario dedicato alla gestione forestale tramite droni e sistemi hi-tech.

I premi e il sostegno al futuro

I vincitori non ricevono solo un riconoscimento formale. Per le tre startup è previsto un contributo a fondo perduto di 9.000 euro per le spese di avviamento, l’accesso a prodotti finanziari agevolati e un possibile intervento nel capitale di rischio fino a 20.000 euro. Legacoop Veneto garantirà inoltre un tutoraggio di 36 mesi per accompagnare le nuove imprese nella crescita.

«I progetti vincitori dimostrano come la forma cooperativa sia lo strumento più idoneo a gestire le transizioni tecnologiche e sociali in modo equo», ha dichiarato Devis Rizzo, presidente di Legacoop Veneto. «La cooperazione è, per sua natura, un generatore di futuro e un’alternativa solida ai modelli economici tradizionali».

Anche la Regione Veneto ha confermato il proprio sostegno attraverso l’Assessore allo Sviluppo Economico, Massimo Bitonci: «Regione Veneto sostiene la nascita di nuove imprese con bandi specifici rivolti a startup innovative in settori strategici. Questo progetto è particolarmente meritorio perché il mondo cooperativo riesce a sostenersi attraverso il proprio fondo mutualistico».

I numeri dell’edizione

L’edizione 2026 di Coopstartup ha visto la partecipazione di 72 promotori con una perfetta parità di genere (50% donne e 50% uomini), confermando il modello cooperativo come una risposta efficace alle sfide di inclusione e innovazione del territorio.