Turismo sul Garda: crescono le prenotazioni per il 2026

Il Lago di Garda conferma un andamento positivo per la stagione turistica 2026. Nonostante l’instabilità del quadro internazionale, le analisi di “HBenchmark” per “Destination Verona & Garda” (DVG) mostrano una crescita della domanda su tutte le aree del lago rispetto allo scorso anno.

I numeri della crescita

Tra il 28 febbraio e il 18 marzo, la pressione della domanda è salita di 3,3 punti percentuali sull’intero Garda Veneto. L’incremento è più netto nell’alto lago (+4,4 punti), mentre il basso lago segna un +2,8.

Anche l’occupazione già acquisita per l’estate è incoraggiante: ad oggi le prenotazioni coprono il 51% della disponibilità, un dato superiore a quello registrato nello stesso periodo del 2025. Il trend appare omogeneo su tutto il territorio veronese.

Prudenza sulle tensioni internazionali

Nonostante i numeri positivi, i vertici di DVG invitano alla cautela. Non è ancora possibile stabilire se l’incremento sia legato alle difficoltà di altre destinazioni estere concorrenti o a cambiamenti nei flussi globali.

«Il Lago di Garda sta dimostrando una buona capacità di tenuta anche in una fase complessa come quella attuale», ha commentato Paolo Artelio, presidente di “Destination Verona & Garda”. «I dati ci parlano di una domanda in crescita, ma è importante mantenere una lettura prudente: non abbiamo elementi per collegare direttamente questo andamento a specifici scenari internazionali».

Dati oggettivi contro le interpretazioni

Artelio ha ribadito l’importanza di basarsi su dati certi, evitando speculazioni sui conflitti in corso: «Come DVG abbiamo un “Osservatorio” che fornisce dati puntuali. Lanciarsi oggi in considerazioni fantasiose, parlando della guerra come traino per il turismo, o viceversa, non ha molto senso e anzi è una cosa che andrebbe evitata».

La Fondazione ha recentemente sottoscritto un protocollo di comunicazione con i Comuni soci per gestire con oggettività le informazioni sul territorio. In un contesto di incertezza, il Garda continua a essere percepito come una destinazione sicura e accessibile. Maggiori conferme sull’evoluzione della stagione arriveranno nelle prossime settimane, a partire dai flussi previsti per il periodo di Pasqua.

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