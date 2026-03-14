Studenti dell’Einaudi al pitch: verso il mondo del lavoro

Il progetto di orientamento professionale “Al lavoro da protagonista” arriva a un punto di svolta. Venerdì 20 marzo, circa 100 studenti dell’Istituto Tecnico Economico Statale “Luigi Einaudi” di Verona si ritroveranno presso l’auditorium dell’Ordine degli Ingegneri. Qui presenteranno le loro proposte conclusive per la sfida intitolata “I HAVE A DREAM / I AM A DREAM”.

Una palestra per il talento

L’iniziativa è stata realizzata dal Gruppo femminile Minerva di Federmanager Verona. L’obiettivo è fornire agli studenti di quattro classi quarte strumenti concreti per l’ingresso nel mondo del lavoro, stimolando una visione della carriera legata alla realizzazione personale.

In questi mesi, i giovani tra i 17 e i 18 anni si sono messi alla prova con simulazioni d’impresa e la creazione di vere e proprie start-up. «La testimonianza di importanti rappresentanti del mondo manageriale cittadino è stata la palestra in cui gli studenti hanno esercitato il loro talento», ha sottolineato Valeria Reale Ruffino, capofila del progetto. «Hanno sviluppato una maggiore consapevolezza delle proprie capacità. Possiamo affermare che il nostro obiettivo principale è stato raggiunto».

Valutazione e premiazione

Durante l’evento di venerdì, ogni gruppo di lavoro illustrerà il proprio progetto a una giuria qualificata. I criteri di valutazione saranno rigorosi: si guarderà alla sostenibilità, all’innovazione e alla qualità del “pitch”.

Il percorso formativo ha incluso anche laboratori di competenze trasversali e workshop di autoconsapevolezza. Il progetto gode del patrocinio del Comune di Verona e dell’Ordine degli Ingegneri, oltre al supporto economico di aziende come “HOMUS”, “Tecnosicurezza” ed “Evolvi”.

Il traguardo finale è fissato per il prossimo 9 maggio. In occasione dell’Assemblea annuale di Federmanager Verona presso la Gran Guardia, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori alla presenza di autorità e rappresentanti del mondo imprenditoriale.

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