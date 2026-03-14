Incentivi 2026, incontro Bcc Valpolicella Benaco per le PMI su iper ammortamento e innovazione

Un’occasione concreta per orientarsi tra le nuove misure a sostegno delle imprese: è questo l’obiettivo dell’incontro “Guida agli incentivi 2026 per le imprese: uno sguardo al futuro per trasformare il presente”, promosso da Bcc Valpolicella Benaco e in programma martedì 31 marzo alle ore 17.00 nella Sala Incontri della Banca a Valgatara.

Al centro dell’appuntamento il ritorno dell’iper ammortamento, reintrodotto dalla Legge di Bilancio, che consente alle imprese di maggiorare il costo di acquisizione di beni strumentali 4.0 e green, anche in leasing. La misura è cumulabile con altre agevolazioni, tra cui la Nuova Sabatini, e permette una deduzione fiscale maggiorata fino al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, con effetti diretti sulla riduzione del carico fiscale.

L’incontro offrirà anche una panoramica sugli strumenti operativi messi a disposizione dal sistema bancario. In particolare, Bcc Valpolicella Benaco, in collaborazione con BCC Leasing, propone alle imprese un servizio di consulenza dedicata per analizzare le opportunità disponibili e costruire percorsi personalizzati di innovazione tecnologica, sostenibilità e formazione.

Daniele Maroldi, presidente BCC Valpolicella Benaco Banca.

«La nostra Banca – sottolinea il presidente Daniele Maroldi – conferma la propria attenzione alle imprese e rafforza la collaborazione non solo sul piano tecnico, ma anche su quello della formazione. Le imprese rappresentano una componente fondamentale del tessuto economico e sociale e il nostro istituto si impegna a offrire strumenti concreti e consulenza specializzata».

L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui la capacità di intercettare incentivi e strumenti finanziari rappresenta una leva strategica per sostenere la competitività e la trasformazione delle imprese. I posti per l’evento sono limitati, con iscrizione tramite il sito della banca.

La sede della Banca in Valpolicella.

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