Prezzi e carburanti, esposto Codacons in Veneto: ipotesi speculazioni, ora indagini delle Procure

Possibili manovre speculative sui prezzi nel contesto delle tensioni geopolitiche: è questo il contenuto dell’esposto presentato dal Codacons alle Procure della Repubblica di tutto il Veneto, da Verona a Venezia, passando per Padova, Treviso, Vicenza, Belluno e Rovigo.

L’iniziativa punta ad accertare eventuali reati di rialzo fraudolento dei prezzi e speculazioni su merci, con particolare attenzione al comparto dei carburanti ma anche ad altri settori strategici dell’economia.

Secondo l’associazione, la fase attuale – segnata da instabilità nei mercati energetici e internazionali – rappresenta un terreno particolarmente sensibile, dove aumenti dei prezzi potrebbero non essere sempre giustificati dai reali costi. «Le crisi geopolitiche incidono direttamente su beni essenziali come energia, carburanti e prodotti alimentari, con effetti immediati sul potere d’acquisto delle famiglie e sull’equilibrio economico complessivo», si legge nell’esposto.

Sotto osservazione soprattutto il comparto dei carburanti, dove anche piccoli incrementi possono generare effetti economici rilevanti su scala nazionale, considerando i volumi di consumo. Parallelamente, vengono segnalati rincari anche nella filiera agroalimentare, con possibili aumenti di fertilizzanti, materie prime agricole e prodotti ortofrutticoli.

Le criticità non si fermano qui. L’esposto evidenzia tensioni anche nel settore industriale e delle costruzioni, con aumenti significativi per alcune materie prime: dal rame, con rialzi che sfiorano il 40%, fino a ferro e alluminio (+20%), passando per plastiche, legno e materiali edili, con incrementi diffusi che stanno impattando su più filiere produttive.

Alla luce di questi elementi, il Codacons ha chiesto alle Procure di avviare accertamenti investigativi sulla formazione dei prezzi nei diversi settori, verificando se gli aumenti siano proporzionati ai costi reali di approvvigionamento o se possano configurarsi condotte illecite.

Le verifiche potrebbero coinvolgere anche la Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria, con l’acquisizione di documentazione su listini, costi e dinamiche di mercato lungo tutta la filiera.

L’obiettivo è fare chiarezza in una fase delicata, evitando che le tensioni internazionali si traducano in aggravi ingiustificati per consumatori e imprese.

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