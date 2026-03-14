Referendum, Confartigianato: «Partecipare al voto è una responsabilità anche economica»

Il mondo delle imprese veronesi richiama cittadini e imprenditori alla partecipazione in vista del referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo 2026, sottolineando il legame diretto tra efficienza del sistema giudiziario e sviluppo economico. È questo il senso dell’invito promosso da Confartigianato Imprese, a livello nazionale, regionale e provinciale, e condiviso dalle principali organizzazioni di rappresentanza del sistema produttivo.

«Promuoviamo questa iniziativa – afferma Devis Zenari, presidente di Confartigianato Imprese Verona – nella consapevolezza che il funzionamento della giustizia rappresenta, anche per il mondo dell’impresa, un pilastro fondamentale non solo per la tutela dei diritti, ma anche per la competitività del sistema economico».

Devis Zenari, Presidente Confartigianato Imprese Verona

Secondo Zenari, la giustizia va considerata a tutti gli effetti una infrastruttura strategica, al pari di energia, logistica e reti. «Un sistema efficiente consente alle imprese di programmare investimenti, innovare e competere in un contesto di certezza delle regole», sottolinea.

I dati confermano come il tema resti centrale anche in Veneto. Nel 2024, la durata media di un procedimento civile nella regione è stata di 346 giorni, leggermente inferiore alla media nazionale (364 giorni), ma con forti differenze territoriali. Ancora più critico il fronte del lavoro privato, dove i tempi salgono a 434 giorni.

Da qui l’appello alla partecipazione. «Il buon andamento della giustizia è un interesse pubblico fondamentale sancito dalla Costituzione – si legge nella lettera sottoscritta da Confartigianato –. Riteniamo doveroso andare a votare, perché il referendum è uno strumento primario di democrazia diretta attraverso cui ogni cittadino, e ogni imprenditore, esercita la propria responsabilità».

L’invito è quindi a una partecipazione consapevole e informata, nella convinzione che la qualità delle istituzioni e delle regole incida direttamente sulla capacità del Paese – e dei territori come Verona – di crescere, attrarre investimenti e sostenere il proprio tessuto produttivo.

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