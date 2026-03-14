Mattia Boschelli, direttore Federalberghi Garda Veneto.
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Energia, Federalberghi Garda: «Costi sotto osservazione ma senza allarmismi»

di Matteo Scolari
Le imprese turistiche del lago alle prese con il rialzo delle bollette: focus su monitoraggio e strumenti operativi. Boschelli: piattaforma per ottimizzare i contratti e contenere l’impatto sui bilanci.

Torna al centro del dibattito economico il tema delle bollette energetiche, con particolare attenzione per il comparto turistico del Garda, dove i costi di energia e gas incidono in modo diretto sulla sostenibilità delle imprese. A fare il punto è Federalberghi Garda Veneto, che invita a un approccio prudente, senza cedere a letture allarmistiche ma puntando su strumenti concreti di gestione.

«La preoccupazione espressa in queste ore è anche la nostra – sottolinea il direttore Mattia Boschelli – perché il tema dei costi energetici incide direttamente sulla sostenibilità economica delle imprese turistiche. Tuttavia, è fondamentale agire con cautela, monitorando l’andamento dei mercati giorno per giorno e costruendo risposte tempestive per le aziende».

Secondo l’associazione, il contesto attuale presenta elementi di criticità, ma non è paragonabile alla fase emergenziale vissuta tra il 2020 e il 2022. «Oggi non siamo di fronte a uno shock energetico come quello di allora – prosegue Boschelli – ma a una fase che va osservata con attenzione, soprattutto nelle prossime settimane, per comprendere l’evoluzione dei prezzi e le eventuali ricadute sul sistema delle imprese».

Mattia Boschelli, direttore Federalberghi Garda Veneto.
Mattia Boschelli, direttore Federalberghi Garda Veneto.

In questo scenario diventa centrale la capacità delle aziende di dotarsi di strumenti di controllo e ottimizzazione dei costi. «Come sistema associativo – evidenzia Boschelli – ci siamo già attrezzati con soluzioni operative concrete. Attraverso una società partecipata e accreditata Arera, mettiamo a disposizione una piattaforma che consente di monitorare costantemente il mercato e individuare le migliori condizioni contrattuali per energia elettrica e gas».

Uno strumento che va oltre il settore turistico e si configura come una leva per l’intero sistema economico locale. «Si tratta di un servizio aperto – aggiunge – che può essere esteso anche ad altre categorie economiche, contribuendo a rafforzare la competitività delle imprese del territorio».

Accanto alle iniziative già attivate, resta però fondamentale il ruolo delle istituzioni. «Attendiamo con attenzione eventuali interventi del Governo – conclude Boschelli – perché la questione dei costi energetici ha una dimensione strutturale che richiede risposte anche a livello nazionale. Nel frattempo, il nostro impegno è accompagnare le imprese con strumenti concreti e un approccio prudente, evitando allarmismi che rischiano di aggravare il clima di incertezza».

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