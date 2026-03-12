Vita in Campagna – La Fiera 2026, a Verona oltre 150 espositori e 180 corsi per il mondo green

Sarà ancora una volta Verona il punto di riferimento per gli appassionati di natura, agricoltura amatoriale e vita all’aria aperta con “Vita in Campagna – La Fiera 2026”, in programma dal 20 al 22 marzo nei padiglioni 10, 11 e 12 di Veronafiere. La manifestazione, presentata oggi a Casa Verona, si conferma un appuntamento consolidato nel calendario fieristico cittadino, con oltre 150 espositori e circa 180 appuntamenti tra corsi, workshop e incontri distribuiti su una superficie di oltre 10mila metri quadrati.

L’evento, frutto della collaborazione tra Veronafiere e L’Informatore Agrario, punta a rafforzare il proprio ruolo di piattaforma dedicata al mondo green, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio che spazia dagli hobby farmer alle famiglie, fino agli appassionati di giardinaggio, allevamento e sostenibilità.

«Vita in Campagna è un evento che nasce dalla passione – ha spiegato l’event manager Michele Schenato – e rappresenta un progetto condiviso con gli espositori, primi promotori di una rassegna che è diventata un punto di riferimento per chi ama la natura e la vita all’aria aperta. Quest’anno abbiamo ulteriormente ampliato l’offerta e potenziato lo spazio dedicato alle famiglie, con attività pensate anche per i più piccoli e a contatto diretto con gli animali».

Durante la presentazione è stato sottolineato anche il valore territoriale dell’iniziativa. «La fiera si inserisce nella forte tradizione agricola e vitivinicola di Verona – ha evidenziato il sindaco Damiano Tommasi – e rappresenta un’occasione per riflettere sul rapporto tra uomo, natura e territorio, rafforzando il dialogo tra generazioni e il senso di comunità».

Al centro della manifestazione temi sempre più strategici come sostenibilità, biodiversità e autoconsumo. «L’evento rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi o approfondire il valore del vivere nel verde – ha dichiarato Elena Rizzotti, presidente de L’Informatore Agrario –. Quest’anno rafforziamo il ruolo culturale della fiera con 178 corsi gratuiti suddivisi in 10 aree tematiche, dal vigneto all’oliveto, fino alla pet therapy».

Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca la nuova Area Cani, dedicata alla cinofilia e pensata per offrire contenuti formativi e attività con professionisti del settore. Non mancheranno inoltre gli animali già protagonisti delle passate edizioni, come alpaca e mini pony, insieme a mostre avicole e di conigli.

Dal punto di vista espositivo, il padiglione 10 sarà dedicato agli animali, il 12 a piante, fiori e attrezzature per la cura del verde, mentre il padiglione 11 ospiterà soluzioni per l’arredo outdoor, tecnologie per la casa in campagna e prodotti enogastronomici legati alle tradizioni locali. Spazio anche a realtà del territorio come AMIA e Acque Veronesi, con progetti legati rispettivamente al compostaggio domestico e alla sensibilizzazione sul ciclo dell’acqua.