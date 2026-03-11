App Poste Italiane, record a Verona: 178mila utenti attivi

La transizione digitale di Poste Italiane segna un record in provincia di Verona. Nel corso del 2025, sono stati oltre 178mila i cittadini scaligeri che hanno utilizzato l’app “P”. Una cifra che rappresenta circa il 20% della popolazione residente e conferma il successo della piattaforma unica che integra servizi finanziari, postali e assicurativi.

Un unico punto di accesso

L’applicazione, utilizzata da 16 milioni di persone in tutta Italia, permette di gestire l’intera offerta del Gruppo direttamente dallo smartphone. Gli utenti veronesi la utilizzano per amministrare il conto BancoPosta, le carte Postepay e i prodotti di risparmio.

Oltre ai servizi finanziari, l’app consente di gestire:

Polizze assicurative e linee telefoniche.

Contratti per luce e gas con “Poste Energia”.

Tracciamento di pacchi e corrispondenza.

Pagamento di bollettini, bollo auto e moto.

Integrazione tra digitale e territorio

Uno dei vantaggi più apprezzati a livello locale è la possibilità di prenotare il proprio turno all’ufficio postale, riducendo i tempi di attesa allo sportello. Poste Italiane punta infatti a integrare i canali digitali con la storica presenza fisica degli uffici in provincia.

La strategia del Gruppo si basa su una piattaforma omnicanale alimentata dall’intelligenza artificiale. L’obiettivo dichiarato è personalizzare l’esperienza del cliente e incrementare le vendite digitali, semplificando al contempo le operazioni quotidiane come i prelievi senza carta ai Postamat o la domiciliare delle bollette.

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