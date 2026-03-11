Guida agli incentivi 2026 per le imprese: l’incontro di BCC Valpolicella Benaco

Bcc Valpolicella Benaco organizza un incontro per illustrare gli incentivi 2026 rivolti alle imprese, nello specifico l’Iper ammortamento, reintrodotto dalla Legge di Bilancio, che permette alle imprese di maggiorare il costo di acquisizione (anche in leasing) di beni strumentali 4.0 e green.

È cumulabile con altre agevolazioni – tra cui la Nuova Sabatini – nel limite del costo totale dell’investimento, offrendo così un’opportunità particolarmente vantaggiosa per sostenere i processi di innovazione e sviluppo delle imprese. Consente, inoltre, una deduzione fiscale maggiorata (fino al 180% per investimenti fino a 2,5 mln €), riducendo il carico fiscale IRES/IRPEF.

L’incontro sarà martedì 31 marzo alle ore 17.00 nella Sala Incontri della Banca a Valgatara.

Con questo piano, la Banca in collaborazione con BCC Leasing, offre un consulente per la valutazione e l’analisi delle opportunità, sulla base delle singole agevolazioni applicabili agli investimenti e propone un percorso di innovazione tecnologica, di sostenibilità e di formazione.

«La nostra Banca – ha detto il Presidente Daniele Maroldi – conferma la propria attenzione alle imprese e rafforza in questo modo la collaborazione non solo in ambito tecnico ma anche nell’ambito della formazione. Le imprese rappresentano una componente importante del nostro tessuto sociale ed economico e il nostro istituto offre ogni giorno strumenti utili e validi, uniti ad una consulenza specializzata nei vari ambiti di business».

I posti sono limitati, sarà possibile iscriversi accedendo al sito www.bccvalpolicellabenaco.it