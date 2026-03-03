Let Expo al via e caro carburanti, Ruzza: «Dovremo trovare soluzioni rapide»

La crisi internazionale e il rincaro dell’energia piombano sui padiglioni della fiera scaligera. Alla vigilia di LetExpo, l’evento di Veronafiere dedicato a trasporti e logistica, l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Veneto, Diego Ruzza, ha fatto il punto ai nostri microfoni sulle criticità che stanno colpendo il settore.

Secondo l’assessore, questi tre giorni di confronto a Verona sono fondamentali per governare processi complessi in un momento di forte incertezza. «La crisi internazionale da una parte ci preoccupa – ha dichiarato Ruzza – ma dall’altra ci deve far trovare pronti ad essere protagonisti nel rilancio che avverrà subito dopo la fine di questo conflitto».

Il tema più urgente riguarda l’impatto economico immediato sulla filiera del trasporto. Il prezzo dei carburanti è «schizzato» nell’ultimo fine settimana, mettendo sotto pressione imprese e lavoratori. L’assessore ha espresso forte preoccupazione per le conseguenze sul lavoro quotidiano: «Basti vedere una pompa di benzina qualunque per capire come il prezzo sia aumentato. Incontreremo tutti gli stakeholder che lavorano nella mobilità e nella logistica e che toccano con mano questa situazione».

L’obiettivo dichiarato dalla Regione Veneto è quello di trasformare il confronto di Verona in un’occasione politica. Con la presenza di esponenti del governo nazionale diventa un’opportunità per sollecitare interventi normativi. «Dobbiamo trovare delle riforme e degli interventi strutturali tramite le interlocuzioni con il governo – ha concluso l’assessore – per arrivare a soluzioni rapide che vadano a favore di questo comparto. Non dobbiamo permettere che il settore arrivi in sofferenza».