Al via domani LetExpo 2026. Sguardo su innovazione e scenari geopolitici internazionali

Verona torna a essere il punto di riferimento europeo per il mondo dei trasporti e della logistica con la quinta edizione di LetExpo – Logistic Eco Transport, in programma da martedì 10 a venerdì 13 marzo a Veronafiere. La manifestazione, promossa da ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile in collaborazione con Veronafiere, si conferma uno degli appuntamenti più rilevanti per il settore, riunendo imprese, istituzioni, operatori logistici, centri di ricerca e mondo della formazione.

I numeri dell’edizione 2026 confermano la crescita della rassegna: sono attesi circa 550 espositori, con un incremento del 10% rispetto all’anno scorso, su un’area espositiva di 65mila metri quadrati, mentre la partecipazione internazionale registra un aumento del 25%. In fiera saranno presenti i principali player del settore: imprese di trasporto e logistica, porti e interporti italiani e internazionali, operatori delle filiere industriali ed energetiche, case costruttrici, società tecnologiche e realtà della consulenza.

Elemento distintivo della nuova edizione sarà il focus sull’innovazione, con particolare attenzione alle applicazioni dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali nei sistemi di trasporto e nella gestione delle supply chain. Tra i temi al centro del confronto: l’ottimizzazione delle flotte, l’automazione dei processi logistici, l’analisi predittiva dei flussi, la sicurezza operativa e le nuove soluzioni tecnologiche per una mobilità sempre più sostenibile.

«Siamo giunti alla quinta edizione di LetExpo, un traguardo importante e allo stesso tempo un nuovo punto di partenza per una manifestazione che cresce anno dopo anno grazie alla sinergia tra ALIS e Veronafiere e alla fiducia di istituzioni, imprese e stakeholder», sottolinea Guido Grimaldi, presidente di ALIS. «In un contesto globale complesso, segnato da profonde trasformazioni e da nuove sfide geopolitiche, LetExpo vuole offrire quattro giornate di networking e confronto concreto, mettendo al centro sviluppo sostenibile, competitività del Made in Italy, nuove rotte intermodali, digitalizzazione, welfare aziendale, occupazione e competenze».

Per Verona la manifestazione rappresenta anche una conferma del ruolo strategico della città nel sistema logistico nazionale ed europeo. «La quinta edizione di LetExpo ribadisce la leadership di una manifestazione nata da un’intuizione del presidente di ALIS Guido Grimaldi», evidenzia Federico Bricolo, presidente di Veronafiere. «L’evento poggia su basi solide: una città che è snodo naturale dei flussi europei e un quartiere fieristico capace di trasformare la promozione delle filiere industriali in grandi progetti di sistema. Verona è una capitale della logistica, attraversata da due corridoi europei e sede del più importante interporto italiano».

LetExpo non sarà solo una vetrina commerciale, ma anche un luogo di confronto tra mondo produttivo e decisori pubblici. Il programma prevede decine di incontri, conferenze e tavole rotonde dedicate a infrastrutture, intermodalità, sostenibilità e innovazione. La cerimonia inaugurale di martedì 10 marzo vedrà, tra gli altri, la partecipazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervistato dal giornalista Bruno Vespa, oltre agli interventi istituzionali delle autorità locali e dei rappresentanti del sistema logistico nazionale.

Sempre nella giornata inaugurale sono in programma i primi momenti di confronto sulle prospettive del settore, tra cui il panel dedicato alla competitività del sistema Paese nello scenario internazionale e il dibattito sulle politiche per lo sviluppo dell’intermodalità nazionale, con la partecipazione dei presidenti delle principali Autorità di sistema portuale italiane.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla transizione energetica e alle tecnologie green applicate alla logistica, con incontri su energie alternative, carburanti innovativi e digitalizzazione delle infrastrutture, oltre ai temi legati a sicurezza, industria e innovazione tecnologica.

Accanto al programma istituzionale e business, la manifestazione conferma anche l’impegno sociale con l’iniziativa “ALIS per il Sociale”, che prevede un intero padiglione dedicato a volontariato, inclusione e solidarietà, e con l’area ALIS Academy, che coinvolgerà migliaia di studenti provenienti da tutta Italia per avvicinare le nuove generazioni al mondo della logistica e dei trasporti.

