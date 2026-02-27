Crisi in Medio Oriente, Confindustria Verona attiva la “Linea Rossa”

Confindustria Verona attiva una task force dedicata alle imprese del territorio per monitorare in tempo reale le ricadute economiche della crisi in Medio Oriente. L’iniziativa, denominata “Linea Rossa”, nasce per raccogliere segnalazioni dirette dalle aziende associate sulle difficoltà operative legate all’escalation geopolitica e alle possibili conseguenze su commercio, logistica ed energia.

Il nuovo canale di ascolto è stato attivato alla luce dell’evoluzione dello scenario internazionale e della crescente instabilità in un’area strategica per gli equilibri economici globali. L’obiettivo è intercettare rapidamente le criticità segnalate dalle imprese e portarle all’attenzione delle sedi confindustriali e delle istituzioni nazionali.

«Verona ha un sistema produttivo fortemente orientato ai mercati esteri: l’export della provincia supera i 15 miliardi di euro l’anno, con filiere strategiche che spaziano dalla meccanica all’agroalimentare, dal marmo alla logistica. È evidente quindi che ogni nuova tensione geopolitica e commerciale ha effetti immediati anche sulle nostre imprese», ha dichiarato il presidente di Confindustria Verona Giuseppe Riello.

Il presidente di Confindustria Verona Giuseppe Riello.

Il conflitto in corso, oltre alle implicazioni umanitarie, sta già generando effetti economici e finanziari sui mercati internazionali. «Ogni conflitto genera preoccupazione e incertezza anche sul fronte economico. Questo scenario si inserisce in un’area già complessa e la storia recente ci ha mostrato come molte catene di fornitura di merci ed energia dipendano dalla stabilità di questa regione», ha aggiunto Riello.

Le tensioni stanno infatti influenzando i mercati energetici e finanziari. Nei giorni successivi all’esplosione del conflitto si è registrata una forte volatilità: il petrolio è tornato a oscillare vicino agli 80 dollari al barile, dopo rialzi a doppia cifra, mentre il gas europeo ha raggiunto i 45 euro al megawattora, con aumenti significativi e livelli elevati di instabilità.

Anche le borse internazionali stanno reagendo con cautela. «Gli indici azionari europei stanno registrando movimenti altalenanti, con fasi di correzione legate ai timori per l’energia e per la sicurezza delle rotte commerciali. Quando i mercati percepiscono instabilità in un’area strategica come il Golfo Persico, la reazione è immediata: aumentano i prezzi delle materie prime energetiche, cresce l’incertezza finanziaria e si alzano i costi per le imprese».

Una nave cargo.

Particolare attenzione è rivolta allo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per l’economia globale. Da quell’area transita infatti circa un quinto del petrolio mondiale e il 20% del commercio globale di gas naturale liquefatto. Eventuali rallentamenti o rischi per la navigazione lungo questo corridoio strategico potrebbero avere effetti immediati sui prezzi dell’energia e sui costi di trasporto.

Per questo Confindustria Verona ha deciso di attivare la task force “Linea Rossa”, un canale dedicato attraverso il quale le imprese possono segnalare tempestivamente le difficoltà operative legate alla crisi internazionale. L’iniziativa punta a raccogliere informazioni puntuali su problemi che possono riguardare trasporti internazionali, forniture, spedizioni, gestione degli ordini o assistenza ai lavoratori presenti nelle aree coinvolte dal conflitto.

«Si tratta di problematiche complesse, la cui reale portata è ben nota alle imprese che le affrontano quotidianamente – conclude Riello –. Per questo abbiamo chiesto alle aziende del territorio di segnalare con tempestività le criticità più urgenti, così da poterle rappresentare nelle sedi confindustriali e nei confronti delle istituzioni nazionali».

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?

👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL