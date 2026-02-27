Reale Group chiude il 2025 in forte crescita: utile a 320,5 milioni (+45,5%) e premi a 6,6 miliardi

Reale Group archivia il 2025 con risultati in forte crescita, confermando il rafforzamento del gruppo sul piano economico, patrimoniale e competitivo. L’anteprima del bilancio consolidato integrato evidenzia un utile di esercizio pari a 320,5 milioni di euro, in aumento del 45,5% rispetto al 2024, sostenuto dal contributo positivo di tutte le aree di attività – assicurativa, immobiliare, bancaria e dei servizi – e da tutte le aree geografiche in cui opera il gruppo.

La raccolta premi complessiva raggiunge i 6,6 miliardi di euro, con una crescita del 4,7%, grazie a un incremento equilibrato tra i diversi rami assicurativi e tra mercato italiano ed estero. In particolare, la raccolta nel comparto Danni Auto cresce del 5,4%, quella dei Danni non Auto del 5,7% e il business Vita del 2,8%, mentre sul piano geografico i premi registrano un aumento del 4,7% in Italia e del 4,6% all’estero.

«Il 2025 è stato un anno molto positivo per Reale Group e non solo sul fronte dei numeri di bilancio. Cresciamo in modo sostenibile in tutte le aree di business e in tutti i paesi del Gruppo», ha dichiarato Luca Filippone, direttore generale di Reale Group. «Questi risultati riflettono l’impegno di tutti gli stakeholder e il successo delle azioni intraprese per rafforzare la generazione di valore, la redditività del business e l’eccellenza del servizio. Nonostante un contesto geopolitico e macroeconomico complesso, il gruppo continua a crescere in modo solido e guarda con fiducia al futuro, anche grazie a nuove iniziative strategiche come l’accordo per l’acquisizione di Lifenet, tra i principali gruppi della sanità privata in Italia».

Luca Filippone, General Manager di Reale Group.

Significativo anche il miglioramento della redditività tecnica nel ramo Danni. Il combined ratio operativo si attesta al 92%, in miglioramento di 3,5 punti percentuali rispetto al 2024 (95,5%). Un risultato ottenuto grazie agli interventi di recupero della redditività del portafoglio, al repricing delle coperture e alla capacità del gruppo di cogliere nuove opportunità di crescita, come le coperture assicurative catastrofali.

Nel comparto Vita il gruppo conferma una buona redditività con un margine dello 0,76% sulle masse gestite. Il valore del business Vita, misurato attraverso il Contractual Service Margin (CSM), raggiunge 852 milioni di euro, pari al 6,2% delle riserve tecniche, con un contributo significativo del nuovo business.

Sul piano finanziario e patrimoniale prosegue il rafforzamento della solidità del gruppo. L’indice di solvibilità (Solvency II) sale al 337,8%, in aumento di 10,7 punti percentuali rispetto al 2024, confermandosi tra i più elevati nel panorama assicurativo internazionale. Gli asset under management raggiungono 20,1 miliardi di euro, in crescita del 7,3%, grazie soprattutto alla raccolta netta positiva registrata nel corso dell’esercizio.

Per quanto riguarda la capogruppo Reale Mutua, l’utile di esercizio 2025 si attesta a 90,9 milioni di euro, con premi contabilizzati superiori a 3,1 miliardi di euro (+3,5%). La gestione Danni segna un incremento del 6,1%, con il segmento Auto in crescita del 6,5%, mentre il combined ratio operativo migliora passando dal 102,3% al 99,5%. Il patrimonio netto della compagnia sale a 2,878 miliardi di euro, mentre il Solvency Ratio raggiunge il 424,3%, confermando livelli di solidità particolarmente elevati.

A conferma della solidità del gruppo, l’agenzia Fitch Ratings ha confermato il rating di solidità finanziaria “A” con outlook stabile, riconoscendo il forte posizionamento competitivo della capogruppo nel mercato assicurativo italiano e una capitalizzazione definita “extremely strong”.

