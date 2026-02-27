21ª Model Expo Italy al via: 500 espositori e 100 eventi tra modellismo, gaming e cultura pop

La passione per il modellismo, il gaming e la cultura pop torna protagonista a Verona con la 21ª edizione di Model Expo Italy, in programma da domani fino a domenica 8 marzo nei padiglioni di Veronafiere. La manifestazione, considerata la principale in Italia dedicata al modellismo statico e dinamico e al mondo dei giochi, si sviluppa su 65mila metri quadrati, coinvolgendo 500 espositori, 110 associazioni e oltre 100 eventi distribuiti durante il weekend.

Il taglio del nastro è previsto domani alle ore 11 all’ingresso Re Teodorico e vedrà la partecipazione del presidente di Veronafiere Federico Bricolo, dell’event manager di Model Expo Italy Anna Maria Vigilante, dell’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Verona Jacopo Buffolo, della parlamentare Paola Boscaini, dell’eurodeputato Daniele Polato e dei consiglieri regionali Alberto Bozza e Claudia Barbera.

L’evento occupa quattro padiglioni – 7, 8, 9 e 10 – e riunisce tutte le principali anime del modellismo in scala: ferroviario, navale, automobilistico e aeronautico, sia statico sia dinamico. Accanto alle esposizioni tradizionali, trovano spazio anche alcune delle aree più apprezzate dal pubblico come la Brick Arena, con creazioni realizzate in LEGO®, il Creativity Village dedicato al fai-da-te e Elettroexpo, spazio riservato all’informatica e al mondo dei radioamatori.

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca il debutto del Verona Pop&Play Festival, ospitato nel padiglione 7. L’area speciale unisce manga, anime, cosplay e cultura pop con universi più classici come boardgame, giochi di ruolo e retrogaming, ampliando l’offerta verso le nuove generazioni e gli appassionati di cultura nerd.

Il programma prevede anche momenti di spettacolo con ospiti molto amati dal pubblico. Sul palco del padiglione 7 saliranno infatti due protagonisti storici delle sigle dei cartoni animati: Giorgio Vanni, atteso domani alle 17.30, e Cristina D’Avena, che si esibirà domenica alle 17.

Giorgio Vanni.

Con un mix che unisce modellismo, gaming, creatività e intrattenimento, Model Expo Italy si conferma uno degli appuntamenti più partecipati del calendario fieristico veronese, capace di richiamare appassionati e famiglie da tutta Italia e di rafforzare il ruolo di Verona come punto di riferimento nazionale per gli eventi dedicati alla cultura pop e al tempo libero.

