Livia Montagna: «La salute del sorriso nasce dalla prevenzione e dall’innovazione»

Una storia che affonda le radici nel 1947 e che oggi continua con una nuova generazione. Montagna Dentisti del Veronese è una realtà consolidata dell’odontoiatria locale, guidata oggi da Livia Montagna insieme ai fratelli Giulio e Zeno. Con quattro sedi tra Verona e provincia e una squadra di circa ottanta collaboratori, l’azienda rappresenta un esempio di come tradizione familiare, innovazione tecnologica e attenzione alla prevenzione possano convivere nel settore della salute orale.

Dottoressa Montagna, la vostra realtà nasce nel 1947. Come è iniziata questa storia familiare?

La nostra storia nasce addirittura prima del 1947, con nostro nonno che era medico condotto e che quindi aveva già intrapreso un percorso legato alla cura della salute. Successivamente nostro padre, Walter Montagna, all’inizio degli anni Ottanta ha deciso di indirizzare la professione verso una specializzazione precisa, cioè l’odontoiatria e la salute orale. Da allora questo settore ha avuto un’evoluzione enorme: negli anni Ottanta era una branca molto più limitata rispetto a oggi, mentre negli ultimi decenni è cresciuta moltissimo e oggi rappresenta una componente fondamentale della salute quotidiana delle persone.

Oggi Montagna Dentisti del Veronese è una realtà strutturata con più sedi e molti professionisti. Quanto conta il legame con il territorio?

Il legame con il territorio è parte della nostra identità. Anche il nome che abbiamo scelto, Montagna Dentisti del Veronese, nasce proprio dalla volontà di sottolineare questo rapporto con la nostra terra. Nel nostro logo ci sono simboli che rappresentano il territorio veronese, come le colline con i cipressi, l’Arena di Verona e il cuore, che simboleggia la passione che mettiamo nel nostro lavoro. Oggi abbiamo quattro sedi tra Verona, Sommacampagna, Bovolone e Villafranca e una squadra composta da circa ottanta collaboratori tra personale sanitario, amministrativo e medici specialisti. Tra questi abbiamo professionisti specializzati in diverse branche dell’odontoiatria, come ortodonzia, chirurgia e implantologia.

L’odontoiatria è cambiata molto negli ultimi anni. Qual è oggi il rapporto delle persone con la cura dentale?

È cambiato moltissimo. Oggi l’odontoiatria non riguarda solo la cura, ma anche la prevenzione e l’estetica. Le persone hanno acquisito una maggiore consapevolezza dell’importanza della salute orale e andare dal dentista è diventato un bisogno primario. Naturalmente l’estetica del sorriso è diventata molto importante, anche per l’immagine personale, ma non bisogna dimenticare che tutto parte dalla salute della bocca. Prima si costruisce un percorso di prevenzione, controllo e cura, e solo successivamente si può parlare di estetica. Un sorriso sano è oggi uno dei primi biglietti da visita di una persona.

Anche la tecnologia ha trasformato il vostro lavoro. Quali sono le innovazioni più importanti?

Negli ultimi anni la tecnologia ha cambiato radicalmente il modo di lavorare. Un esempio molto concreto riguarda le impronte dentali: oggi non utilizziamo più le classiche paste per prendere l’impronta, ma scanner intraorali che permettono di acquisire impronte digitali con grande precisione e molto più comfort per il paziente. Anche la radiodiagnostica ha fatto passi enormi, con TAC Cone Beam che utilizzano dosi di radiazioni molto più basse e consentono una pianificazione molto precisa degli interventi, ad esempio nell’implantologia o nelle estrazioni dei denti del giudizio. Tutto questo permette interventi più rapidi, più precisi e con tempi di recupero molto più veloci per il paziente.

La prevenzione resta però la chiave della salute orale. Quanto è importante iniziare fin da piccoli?

È fondamentale. È importante abituare i bambini fin da piccoli a frequentare lo studio dentistico, anche solo per prendere confidenza con l’ambiente. I controlli devono iniziare già con i denti decidui, perché è importante verificare la presenza di eventuali carie o problemi di occlusione. A partire dai sei o sette anni è consigliabile iniziare una routine regolare di controlli e profilassi, come la pulizia dei denti, l’applicazione del fluoro e le sigillature. Queste sono le basi per costruire una buona salute orale nel tempo e prevenire problemi più complessi in futuro.

Nel 2027 celebrerete un anniversario importante. Cosa vi aspettate dal futuro?

Il nostro obiettivo è continuare a crescere e migliorare. Ogni anno investiamo nel rinnovamento degli spazi e delle tecnologie, perché anche l’ambiente in cui si accolgono i pazienti è importante per creare un clima di tranquillità e fiducia. Per il 2027 abbiamo in programma nuovi progetti e iniziative che ci permetteranno di festeggiare questo traguardo importante guardando al futuro. Preferiamo però non anticipare troppo: sarà una sorpresa che speriamo di condividere con i nostri pazienti e con il territorio.