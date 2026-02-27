Fratel Gedovar Nazzari: «Ricerca e innovazione per mettere sempre il paziente al centro»

L’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar è oggi una delle realtà sanitarie più riconosciute non solo a livello regionale ma anche internazionale. Un centro che negli anni ha saputo coniugare qualità clinica, ricerca scientifica e attenzione alla persona, mantenendo come riferimento i valori del suo fondatore, San Giovanni Calabria. Alla guida della struttura c’è Fratel Gedovar Nazzari, presidente dell’ospedale, che sottolinea come innovazione e investimenti nella ricerca siano strumenti fondamentali per offrire cure sempre più efficaci ai pazienti.

Presidente, l’ospedale Sacro Cuore di Negrar è oggi riconosciuto come un’eccellenza anche a livello internazionale. Qual è il segreto di questa crescita costante?

Il nostro ospedale segue l’orientamento che ci ha lasciato il fondatore, San Giovanni Calabria. Lui metteva sempre il paziente al centro di tutto e l’eccellenza delle attività nasce proprio da questo principio: dare il meglio possibile alla persona che si affida alle nostre cure. San Giovanni Calabria diceva che l’ospedale deve essere sempre all’altezza dei tempi, capace di utilizzare tutto ciò che l’innovazione e il progresso scientifico possono offrire per migliorare le cure. È questa la visione che continuiamo a portare avanti: essere costantemente aggiornati, utilizzare le tecnologie più avanzate e offrire ai pazienti le migliori opportunità terapeutiche disponibili.

Il Sacro Cuore è anche un punto di riferimento nel campo della ricerca. Quanto è importante investire in questo ambito?

La ricerca è uno strumento fondamentale per migliorare le cure. Noi siamo molto conosciuti per il lavoro che svolgiamo nel campo delle malattie infettive tropicali, ma la nostra attività scientifica non si limita a questo settore. Portiamo avanti progetti di ricerca in diverse aree della medicina presenti all’interno dell’ospedale. Investire nella ricerca significa contribuire a sviluppare nuove conoscenze e nuove soluzioni terapeutiche, e questo si traduce direttamente in un beneficio per i pazienti. È proprio grazie alla ricerca che possiamo offrire trattamenti sempre più efficaci e continuare a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria.

Innovazione, ricerca e attenzione alla persona: come si tengono insieme questi tre elementi nella vostra missione?

Sono tre dimensioni che devono procedere insieme. L’innovazione tecnologica e scientifica è indispensabile per fare passi avanti nella medicina, ma deve sempre essere orientata al bene del paziente. Per questo motivo il nostro impegno è quello di mantenere uno sguardo costante sull’evoluzione della medicina e della tecnologia, senza mai perdere di vista la centralità della persona. Quando ricerca, competenza professionale e attenzione umana si incontrano, allora diventa possibile offrire davvero il meglio a chi si rivolge al nostro ospedale. Ed è proprio questa la strada che continuiamo a seguire.