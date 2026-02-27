Net Insurance chiude il 2025 in forte crescita: raccolta premi +48% e utile oltre 33 milioni

Net Insurance archivia il 2025 con risultati in forte crescita, consolidando il proprio posizionamento nel mercato assicurativo italiano. Il Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati consolidati della compagnia e di Net Insurance Life al 31 dicembre 2025, evidenziando una significativa espansione della raccolta e un rafforzamento degli indicatori economici e patrimoniali.

Nel corso dell’anno la raccolta assicurativa ha raggiunto 410,6 milioni di euro di premi lordi contabilizzati, registrando un incremento del 48% rispetto al 2024. Un risultato che riflette la solidità del modello distributivo e l’efficacia della strategia commerciale adottata dalla compagnia.

Alla crescita hanno contribuito diversi fattori. In particolare, il decollo della bancassicurazione, che ha segnato un aumento del +61%, il consolidamento della leadership nel comparto della cessione del quinto (+28%), oltre allo sviluppo della commercializzazione dei prodotti del business CVT e al contributo del segmento Agro. Un’espansione che ha interessato tutte le linee di business della compagnia.

In parallelo, i ricavi assicurativi sono saliti a 275,5 milioni di euro, in crescita del 49,5% rispetto al 2024. I costi per servizi assicurativi, che comprendono oneri per sinistri e spese operative attribuite all’area tecnica, si attestano invece a 202,9 milioni di euro, con un incremento del 51,6%.

Il risultato dei servizi assicurativi ha raggiunto 72,6 milioni di euro, in aumento del 43,8% su base annua. Al netto dei costi di riassicurazione il dato si attesta a 49,9 milioni, confermando la solidità della gestione tecnica e la resilienza del profilo di rischio, nonostante la forte crescita della raccolta e l’ampliamento del portafoglio.

Anche la gestione finanziaria ha registrato un miglioramento. Il risultato degli investimenti si è attestato a 15 milioni di euro, con un incremento dell’11%, contribuendo al risultato complessivo dell’esercizio.

Nel complesso, l’utile netto dell’esercizio 2025 ha raggiunto 33,4 milioni di euro, segnando un aumento del 12% rispetto al 2024 e del 34% su base normalizzata, considerando che l’esercizio precedente era stato influenzato da un provento straordinario legato all’operazione Augusto.

Sul piano patrimoniale, la compagnia conferma un’elevata solidità: il Solvency II Ratio si attesta al 210%, ben al di sopra delle soglie regolamentari e indicatore della capacità della società di sostenere lo sviluppo e garantire la tutela degli assicurati.

A fine 2025 il numero di clienti assicurati ha superato le 900 mila unità, avvicinando la compagnia al traguardo del milione e confermando l’espansione della base clienti.

«Gli indicatori industriali, economici e patrimoniali confermano la robustezza e la sostenibilità del percorso di business intrapreso dalla compagnia, ormai vicina al milione di assicurati. Tutti i target di piano risultano ampiamente superati», ha dichiarato Andrea Battista, amministratore delegato di Net Insurance. «L’indice di solvibilità, al di sopra del 200%, rappresenta un fattore di forza e affidabilità a tutela di clienti e partner distributivi e costituisce la premessa per proseguire nel percorso di sviluppo. Raccolta e risultati economici sono destinati a crescere ancora, grazie alle nuove partnership, alle iniziative di innovazione e alle attività commerciali avviate».

