SOL Expo 2026 al via a Verona: 230 aziende e 90 eventi dedicati all’olio

SOL Expo apre le porte della sua 2ª edizione oggi, domenica 1 marzo, confermandosi l’appuntamento più atteso dedicato all’eccellenza dell’olio d’oliva e alla sua filiera. La rassegna è in programma a Veronafiere fino al martedì 3 marzo.

La manifestazione ha preso ufficialmente il via alle ore 11 con l’inaugurazione che si svolgerà nell’Area Talk del padiglione 12, accessibile dall’ingresso Re Teodorico, su viale dell’Industria. Presente in fiera anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

L’olio extravergine di oliva è uno dei prodotti più rappresentativi del Made in Italy, aggiudicandosi il podio come terzo bene agroalimentare più consumato dagli italiani dopo pasta e pizza.

Per tre giorni Veronafiere diventerà il punto d’incontro per il settore dell’olio d’oliva, con 230 aziende presenti e 15 regioni produttrici, insieme a realtà provenienti da Slovenia, Spagna e Ungheria. In programma oltre 90 appuntamenti tra degustazioni, approfondimenti e momenti di confronto sul mondo agroalimentare.

Un percorso pensato per coinvolgere operatori e pubblico attraverso assaggi guidati e iniziative di formazione, offrendo la possibilità di conoscere da vicino il lavoro delle aziende e l’evoluzione dell’olivicoltura italiana e internazionale.

«L’anno scorso a Sol Expo abbiamo presentato la bozza del piano olivicolo nazionale che mancava da oltre due decenni. Dopo un anno di lavoro, siamo riusciti a completare questo disegno che nei prossimi giorni sarà al vaglio della Conferenza Stato Regioni. Si tratta di un piano fondamentale che dà una strategia al settore e che potrà contare su risorse per 300 milioni a disposizione della filiera con l’obiettivo di riuscire ad aumentare la produzione dell’extra vergine di oliva nazionale di almeno il 25% nei prossimi 5 o 6 anni». Lo ha dichiarato il sottosegretario del Masaf Patrizio La Pietra, intervenuto oggi all’inaugurazione di Sol Expo, la rassegna dedicata alla filiera dell’olio e dell’olivo in programma fino a martedì 3 marzo a Veronafiere.

Con 230 aziende in quartiere da Italia, Slovenia, Spagna e Ungheria, oltre alle principali associazioni di settore e un palinsesto di oltre 90 eventi, Sol Expo di conferma una vetrina internazionale per la filiera.

Per il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo: «Il punto di forza di Sol Expo è quello di riunire tutti gli stakeholder, che sono coinvolti già nella fase decisionale e strategica della manifestazione. Siamo convinti che il lavoro di squadra con istituzioni, associazioni di categoria, regioni e consorzi sia la risposta per promuovere al meglio uno dei prodotti simbolo dell’eccellenza Made in Italy”.

Anche per il direttore aggiunto del Coi – Consiglio oleicolo internazionale, Abderraouf Laajimi: “Sol Expo riflette non solo la vitalità e l’eccellenza di questo comparto economico italiano, ma anche l’impegno di tutta la comunità dell’olio in Italia in questo momento globale caratterizzato da forti tensioni e dall’apertura di nuovi mercati. Dobbiamo prestare sempre più attenzione alla protezione dei consumatori dei produttori e degli standard di autenticità del prodotto».