Poste Italiane seleziona consulenti finanziari a Verona: candidature fino al 23 marzo

Nuove opportunità di lavoro nel Veronese. Poste Italiane ha avviato anche nella provincia scaligera la selezione di consulenti finanziari, nell’ambito di una campagna di recruiting attiva in 14 regioni italiane.

La ricerca è rivolta a laureati o laureandi, sia triennali sia magistrali, motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale nel settore della consulenza finanziaria. I consulenti finanziari di Poste Italiane operano all’interno degli uffici postali, sempre più configurati come spazi dedicati alla relazione e alla consulenza, con l’obiettivo di assistere il cliente nelle scelte di investimento e proporre soluzioni coerenti con le sue esigenze.

I candidati ideali devono dimostrare interesse per i mercati finanziari, assicurativi e per il mondo degli investimenti. Costituiscono requisiti preferenziali una laurea in discipline economico-giuridiche e la conoscenza delle normative vigenti in materia di investimenti e distribuzione di prodotti assicurativi. Le persone selezionate saranno coinvolte in percorsi strutturati di formazione e sviluppo professionale.

È possibile presentare la propria candidatura entro il 23 marzo, accedendo al sito ufficiale di Poste Italiane nella sezione “Carriere” – “Posizioni Aperte”, dove sono indicati i requisiti e le modalità di partecipazione alla selezione.

