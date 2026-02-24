Giovani e impresa: a Bosco Chiesanuova 25 partecipanti per “Spazio all’Imprenditorialità”

La Lessinia risponde presente alla chiamata dell’imprenditorialità giovanile. A Bosco Chiesanuova si è svolta una nuova tappa di “Spazio all’Imprenditorialità: un hub territoriale per giovani innovatori”, il format itinerante dedicato ai giovani tra i 16 e i 35 anni interessati a sviluppare competenze e progettualità in ambito d’impresa.

Dopo gli appuntamenti di Bovolone, Soave, Bardolino e Ronco all’Adige, il progetto ha fatto tappa nei giorni scorsi in Lessinia coinvolgendo circa 25 ragazzi del territorio, che hanno partecipato attivamente a una serata di confronto e formazione, mettendosi in gioco anche attraverso il role play ST@RT, ideato da Marco Montemagno, che simula situazioni sfidanti nel mondo delle start up.

I giovani impegnati a Bosco Chiesanuova.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Verona come capofila insieme al Comitato dei Sindaci del Distretto 4 – ULSS 9, a diversi Comuni del territorio e a I.C.S. Istituto Commercio Servizi srl, in collaborazione con Hub Rete Verona. L’obiettivo è rafforzare la cultura d’impresa tra i giovani, offrendo strumenti concreti per trasformare intuizioni e talenti in attività sostenibili e strutturate.

Nel corso dell’incontro, i partecipanti hanno ascoltato la testimonianza di Simone Vesentini, titolare di Caffè Monte Baldo e associato a Confesercenti, che ha condiviso il proprio percorso professionale, raccontando opportunità e criticità del fare impresa oggi in un territorio come quello veronese. Accanto alle esperienze dirette, sono stati illustrati strumenti e canali di accesso facilitato a contributi e agevolazioni dedicate ai giovani e alle nuove attività economiche.

«Vedere tanti giovani della Lessinia confrontarsi su nuovi modelli di impresa dà speranza per il futuro – ha dichiarato Stefano Grobberio, consigliere del Comune di Bosco Chiesanuova –. Ci ricorda che la condivisione e lo scambio di idee rappresentano un arricchimento per tutti e che ragionare come sistema, e non come singoli, può portare grandi benefici al territorio».

L’intervento di Simone Vesentini.

Sulla stessa linea Luca Guarnieri, hub manager del “Progetto Rete”: «La partecipazione di così tanti giovani dimostra quanto sia fondamentale valorizzare le proprie competenze per trovare il lavoro desiderato o ricevere un supporto concreto nello sviluppo di un’idea imprenditoriale, soprattutto in un territorio ricco di potenzialità come la Lessinia. Hub Rete Verona è uno degli attori a disposizione dei ragazzi tra i 16 e i 35 anni che vogliono crescere professionalmente e trasformare i propri obiettivi in realtà».

Il tour proseguirà mercoledì 4 marzo alle ore 18.30 a Verona, presso Hub Rete Verona in via Campofiore 19/b, con un nuovo appuntamento aperto ai giovani del territorio. Un percorso che, tappa dopo tappa, punta a costruire una rete stabile di competenze e relazioni, contribuendo a rafforzare il tessuto imprenditoriale veronese anche nelle aree montane e periferiche della provincia.

