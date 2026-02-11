Imprenditorialità giovanile, nuovo hub territoriale per innovatori

Stimolare la cultura d’impresa tra i giovani e offrire strumenti concreti per avviare e gestire un’attività: è questo il cuore del progetto promosso dal Comune di Verona in qualità di capofila, insieme al Comitato dei Sindaci Distretto 4 – U.L.S.S. 9, ai Comuni di San Bonifacio, Soave e Tregnago, all’Unione dei Comuni Verona Est e a I.C.S. Istituto Commercio Servizi srl, in collaborazione con Hub Rete di Verona.

Il progetto, della durata di un anno – da aprile 2025 ad aprile 2026 – può contare su un finanziamento di 150.000 euro a valere sul Fondo nazionale per le politiche giovanili, a cui si aggiungono 37.500 euro di co-finanziamento da risorse proprie. L’obiettivo è potenziare le attività dell’Hub Rete di Verona, consolidandolo come punto di riferimento per i giovani della provincia interessati all’imprenditorialità, con un’attenzione particolare a chi vive nelle aree interne, rurali, montane e svantaggiate del territorio veronese.

Luca Guarnieri assieme a un gruppo di giovani.

Il format prevede incontri itineranti sul territorio provinciale, già avviati il 21 gennaio a Bovolone e proseguiti a Soave e Bardolino, con una tappa all’Istituto Salesiani Tusini l’11 febbraio. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 18 febbraio alle 18:30 alla Sala Polifunzionale “Massimillo Marconcini” di Ronco all’Adige, in Piazza Caduti di Nassiriya.

A portare la propria testimonianza sarà Confindustria Verona, con l’intervento di Enrico Cappellari, Consigliere Delegato di Fomet Spa, che condividerà la sua esperienza imprenditoriale offrendo spunti concreti ai giovani partecipanti.

Una fase dell’incontro con i ragazzi a Bardolino.

Il progetto coinvolge le principali associazioni di categoria del territorio – Confcommercio Verona, Confesercenti Verona e Confindustria – insieme a imprenditori di successo, con l’obiettivo di offrire ispirazione, orientamento e supporto operativo agli aspiranti imprenditori.

Ogni incontro include anche il workshop strategico “Strat@game”, pensato per sviluppare competenze imprenditoriali in modo interattivo e coinvolgente, simulando dinamiche decisionali e strategie aziendali. A chiusura degli appuntamenti è previsto un momento di buffet e networking, occasione per confrontarsi direttamente con relatori ed esperti e creare connessioni utili per future iniziative imprenditoriali.

Nell’ultimo incontro a Bardolino sono intervenuti Simone Vesentini, titolare del Caffè Monte Baldo di Verona, e Paolo Bissoli, presidente di Conferenti Verona, introdotti da Luca Guarnieri, hub manager del “Progetto Rete”.

L’intervento di Simone Vesentini.

Attraverso attività di orientamento, consulenza e formazione, l’iniziativa mira ad accompagnare i giovani nell’acquisizione delle competenze necessarie per avviare un’impresa, facilitando l’accesso a finanziamenti dedicati e sostenendo la nascita di nuove realtà innovative. Un investimento che punta a rafforzare nel medio periodo il tessuto economico e sociale veronese, rendendo l’imprenditorialità giovanile una leva di sviluppo per l’intero territorio provinciale.