Vetrocar acquisisce quattro centri tra Roma e Bolzano: si rafforza il presidio nazionale

Nuovo passo avanti nella strategia di espansione per Vetrocar, che annuncia l’acquisizione di tre centri operativi a Roma e di un centro a Bolzano, precedentemente in affiliazione, ora integrati nella rete corporate dell’azienda.

L’operazione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita del gruppo, con l’obiettivo di rafforzare la capillarità nazionale e garantire standard qualitativi sempre più elevati e omogenei su tutto il territorio. L’integrazione diretta dei punti vendita consente infatti un maggiore controllo dei processi e una gestione più coordinata dei servizi.

Un addetto Vetrocar.

«Con queste acquisizioni confermiamo il nostro impegno a rendere il servizio Vetrocar sempre più vicino, rapido e di qualità per i nostri clienti e partner. Il rafforzamento del presidio territoriale è un elemento chiave del nostro modello, perché ci permette di garantire standard elevati e omogenei in ogni centro sul territorio nazionale» ha dichiarato Maurizio Acri, Amministratore Delegato di Vetrocar.

Roma, per dimensione del mercato, densità urbana e volumi di traffico, costituisce un nodo fondamentale per il presidio del Centro Italia, mentre Bolzano, porta di accesso al Nord-Est e snodo per la mobilità transfrontaliera, rafforza la copertura in un’area strategica per i flussi internazionali e per l’elevata incidenza di traffico turistico e commerciale.

