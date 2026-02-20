Imprese Vincenti, Intesa Sanpaolo premia 10 PMI del Veneto Ovest e Trentino: c’è anche Verona

Il Veneto si conferma terra di eccellenze imprenditoriali. A Padova, nel terzo appuntamento nazionale del tour Imprese Vincenti 2026, la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo ha premiato dieci PMI del Veneto occidentale e del Trentino Alto Adige selezionate tra le 150 migliori realtà italiane dell’edizione 2026.

Tra le aziende premiate figurano anche due realtà veronesi: Simem di Minerbe, attiva nel settore della meccanica, e Tre Erre Impianti di Villafranca di Verona, operante nell’edilizia, a conferma della vitalità industriale della provincia scaligera.

Federico Furlani, presidente di Simem riceve il premio sul palco di Padova.

Le imprese premiate – Ares Line, Atlas Filtri, Brevetti Angela, Dial Funghi, Gamevision, Meccanotecnica Veneta, Simem, Spanesi, Tre Erre Impianti e WM Technics – si sono distinte per progetti di crescita in Italia e all’estero, investimenti in innovazione e ricerca, adozione di criteri ESG, impatto sociale e capacità di generare valore per il territorio in termini di occupazione e benessere.

«Queste dieci PMI sono Vincenti perché esprimono concretamente la forza e la qualità del nostro sistema produttivo e del Made in Italy. Imprese capaci di crescere e competere unendo tradizione manifatturiera e propensione all’innovazione, attenzione al capitale umano e visione internazionale. Come Banca dei Territori, siamo orgogliosi di supportare questi campioni che investono in digitalizzazione, sostenibilità e persone, generando valore economico e sociale per il tessuto economico e la collettività», ha dichiarato Cristina Balbo.

Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo.

Focus su innovazione, export e protezione

Il programma “Imprese Vincenti” punta a supportare le PMI in tutte le fasi del ciclo di vita aziendale, favorendo investimenti nei fattori intangibili – ricerca e sviluppo, filiera, formazione – e nei pilastri strategici dello sviluppo: internazionalizzazione, sostenibilità, innovazione, transizione digitale, finanza straordinaria e gestione dei rischi.

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca la collaborazione con Intesa Sanpaolo Assicurazioni, con l’introduzione della Menzione speciale PROTEZIONE, dedicata alle aziende che hanno fatto della tutela di persone e asset un elemento strategico di resilienza e continuità operativa. A Padova il riconoscimento è stato assegnato a Tre Erre Impianti, per la sensibilità dimostrata nella gestione assicurativa come leva competitiva.

La premiazione di Tre Erre Impianti.

Il progetto vede la partnership di primarie realtà come Bain & Company, ELITE – Gruppo Euronext, Microsoft Italia, Coldiretti, oltre a Cerved, NATIVA, Circularity, Digit’Ed, Tinexta e AICCON.

I numeri dell’eccellenza

Dal 2019 a oggi si sono candidate circa 18.000 PMI, di cui 4.000 solo nel 2026. Le 150 selezionate – che complessivamente contano 150.000 dipendenti e 35 miliardi di euro di fatturato – rappresentano un campione significativo della capacità competitiva italiana.

L’edizione 2026 alimenterà inoltre la Community delle Imprese Vincenti, una rete strutturata di campioni nazionali impegnata in operazioni sistemiche e promozione del Made in Italy, supportata anche dall’Osservatorio realizzato con The European House Ambrosetti.

La sede di Intesa Sanpaolo.

Il contesto economico: Veneto e Trentino locomotiva export

Secondo il Research Department di Intesa Sanpaolo, Veneto e Trentino Alto Adige mostrano una forte resilienza economica, con settori trainanti quali farmaceutica, aerospazio, utilities, elettronica, servizi avanzati, turismo e filiera agroalimentare.

Il Veneto ha superato gli 80 miliardi di euro di export nel 2024, mentre il Trentino Alto Adige ha sfiorato i 13 miliardi, per un totale pari al 15% dell’export nazionale. La propensione all’export del Veneto raggiunge il 45%, mentre sul fronte innovazione le due regioni presentano intensità brevettuali superiori alla media italiana: 139 brevetti per milione di abitanti in Veneto e 125 in Trentino Alto Adige, contro una media nazionale di 87.

