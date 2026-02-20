Nuova call-to-action

Veronafiere rafforza la presenza globale: al via ieri Marmomac Brazil a San Paolo

di Matteo Scolari
Seconda edizione per l’evento sudamericano della filiera tecno-lapidea. Attese oltre 15mila presenze da 80 Paesi. Il Brasile vale 1,48 miliardi di dollari di export.

È iniziata ieri, 24 febbraio, a San Paolo la seconda edizione di Marmomac Brazil, l’appuntamento internazionale dedicato alla filiera della pietra naturale promosso dal Gruppo Veronafiere. La manifestazione è in programma fino al 26 febbraio nel centro fieristico del distretto di Anhembi.

Dopo il debutto del 2025, l’edizione 2026 segna un salto dimensionale: due padiglioni, 200 aziende espositrici provenienti da Brasile, Italia, Spagna, Portogallo, India e Cina, e oltre 15.000 operatori professionali attesi da più di 80 Paesi.

Strategia internazionale e presidio diretto

L’evento è organizzato dal Gruppo Veronafiere attraverso la controllata brasiliana Milanez & Milaneze, partnership che rappresenta uno degli assi portanti della strategia di internazionalizzazione del sistema fieristico veronese.

L’obiettivo è consolidare Marmomac come piattaforma globale della filiera tecno-lapidea, mettendo in connessione i principali distretti produttivi con i mercati ad alto potenziale.

«Marmomac Brazil rappresenta un tassello strategico nel percorso di sviluppo internazionale del Gruppo Veronafiere e testimonia la volontà di consolidare la presenza diretta nei mercati a più alto potenziale per la filiera tecno-lapidea – dichiara Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere –. La partnership con Milanez & Milaneze ci consente di valorizzare competenze locali e visione globale, rafforzando il posizionamento di Marmomac come piattaforma internazionale di riferimento per il settore».

Il direttore generale di Veronafiere Adolfo Rebughini.

Il 2026 è inoltre un anno simbolico per il brand, che celebra a Verona il 60° anniversario di Marmomac, la rassegna leader mondiale del comparto.

Brasile hub strategico della pietra naturale

Il Brasile si conferma uno dei poli più dinamici del settore: quarto produttore e quinto esportatore mondiale di marmi e graniti. Nel 2025 l’export lapideo brasiliano ha raggiunto 1,48 miliardi di dollari, con una crescita del 17,5% rispetto all’anno precedente.

Presenti per Veronafiere anche l’AD Barbara Ferro e l’event manager di Marmomac Francesca Zivelonghi.

San Paolo, principale polo finanziario e commerciale dell’America Latina, rappresenta una piattaforma privilegiata per intercettare architetti, designer, imprese di costruzione, trasformatori e importatori dell’intero continente.

