Avolta debutta all’aeroporto di Verona con cinque nuovi format food

Avolta, leader globale nel settore del travel retail e del food & beverage di cui Autogrill è parte, annuncia il suo debutto all’aeroporto Valerio Catullo di Verona. Questa nuova operazione di business vede l’apertura simultanea di cinque format gastronomici: Amore, Costa Coffee, illy, Saporè Bakery e Venchi.

L’iniziativa, che si sviluppa su un’area complessiva di circa 655 mq, mira a ridefinire l’esperienza dei passeggeri attraverso un’offerta diversificata e di alta qualità. L’operazione ha inoltre un importante impatto occupazionale, con la creazione di oltre 50 nuovi posti di lavoro, favorendo lo sviluppo professionale dei talenti locali all’interno di un network internazionale.

«Queste aperture rappresentano il primo ingresso di Avolta a Verona e in uno dei principali scali del Nord-Est, rafforzando la nostra presenza nel canale aeroportuale italiano, pilastro strategico del nostro modello di business – ha commentato Massimiliano Santoro, CEO Italy di Avolta -. I nuovi format sono stati selezionati per rispondere ai gusti di una platea internazionale, rendendo la sosta in aeroporto un momento di piacere integrato nel viaggio».

L’ingresso nell’aeroporto di Verona consolida la presenza capillare di Avolta nella regione, dove oggi il gruppo conta un totale di 36 punti vendita. Questa solida struttura operativa si traduce in un importante valore per l’occupazione locale: nei punti vendita del Veneto sono impiegate oltre 700 persone.Il gruppo collabora attivamente con circa dieci aziende venete per promuovere i prodotti tipici del territorio. L’offerta include una selezione di eccellenze vinicole come il Prosecco DOC e i rossi della Valpolicella, tra cui l’Amarone DOCG, oltre a specialità casearie come il Grana Padano DOP e l’Asiago DOP. La proposta gastronomica è completata dalla Sopressa veneta, dai biscotti tipici come le Esse di Burano e dal Pandoro durante la stagione natalizia.

I nuovi concept al Valerio Catullo

Amore Do Eat Better

Il concept di Autogrill che celebra l’eccellenza e l’autenticità del Made in Italy attraverso un viaggio gastronomico tra le tradizioni italiane. Il format coniuga un design ispirato alle atmosfere regionali con un’offerta gastronomica tipicamente italiana on the go e al tavolo.

illycaffè

Un punto di riferimento per la diffusione della cultura del caffè. Basato sull’iconico blend 100% Arabica di qualità sostenibile, il bar illy offre un servizio d’eccellenza creato dall’Università del Caffè. Dalla colazione alla merenda pre-imbarco, lo spazio coniuga la velocità del servizio aeroportuale con il rito del bar tradizionale italiano.

Venchi

Storica cioccogelateria che punta sulla qualità assoluta: Nocciola Piemonte IGP, Pistacchio Verde di Bronte e cacao certificato. Oltre a tavolette e prodotti gifting, i passeggeri potranno gustare il gelato artigianale preparato secondo le ricette della tradizione gourmet italiana.

Saporè Bakery

Firmato dal “Pizzaricercatore” Renato Bosco, il format porta a Verona l’arte della panificazione contemporanea. Il menù si distingue per la digeribilità degli impasti e la continua ricerca su consistenze e texture, offrendo pizze e dolci lievitati che esaltano il sapere artigianale.

Costa Coffee

Il celebre brand britannico offre una vasta gamma di bevande calde e fredde, inclusa l’offerta plant-based e i famosi caffè Mocha Italia. La proposta è completata da una selezione bakery (muffin, bagel e croissants) ideale sia per il consumo in loco che per il take-away.