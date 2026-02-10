Reale Group acquisisce l’80% di Lifenet Healthcare. Ecosistema Salute da 450 milioni

Reale Group annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione dell’80% di Lifenet Healthcare, attraverso la controllata Reale Services S.r.l.. L’operazione, realizzata tramite l’acquisto delle quote detenute da Exor N.V. e da Invin S.r.l., segna un passaggio strategico nel percorso di diversificazione del gruppo e nella costruzione di un nuovo Ecosistema per la Salute

Il fondatore e Amministratore Delegato Nicola Bedin manterrà, attraverso la holding di famiglia Invin S.r.l., una quota del 20% e resterà alla guida del gruppo, garantendo continuità strategica e manageriale. La struttura dell’intesa riflette la volontà di costruire una partnership industriale di lungo periodo, fondata su una visione condivisa nel settore healthcare.

Nicola Bedin, fondatore a AD Lifenet Healthcare.

Fondato nel 2018, Lifenet è oggi presente in cinque regioni – Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna – con una piattaforma composta da sedici centri ambulatoriali e diagnostici, sei ospedali e quattro cliniche oculistiche. Nel 2026 il gruppo prevede di generare un fatturato superiore a 450 milioni di euro, con oltre 1.100 posti letto e circa 5.000 collaboratori.

L’acquisizione consente a Reale Group di rafforzare la leadership nel campo del caring e della protezione in Italia, accelerare la diversificazione del business e promuovere un modello di sanità fondato sulla centralità della persona e sulla collaborazione pubblico-privato-comunità, in coerenza con la natura mutualistica e di Società Benefit della capogruppo.

L’operazione rappresenta un’evoluzione nel modo di intendere la cura: non più solo garanzia assicurativa, ma presenza lungo l’intera filiera dell’assistenza sanitaria. Per i cittadini significa potenzialmente un accesso più ampio a servizi sanitari di qualità, con soluzioni diagnostiche innovative e possibile riduzione dei tempi di attesa; per i territori, nuovi investimenti in strutture e tecnologia; per Reale Group, un passo deciso nella costruzione di sinergie operative e asset integrati dedicati alla salute.

«Con questa operazione, Reale Group ridefinisce il concetto di “prendersi cura”, passando dalla protezione assicurativa a una presenza concreta lungo tutta la filiera assistenziale. Il nostro impegno crescente per un ecosistema salute centrato sulla persona, rafforza il nostro posizionamento e incarna pienamente il purpose del Gruppo: Taking care of people for a better world, together», ha dichiarato Luca Filippone.

Luca Filippone, General Manager di Reale Group.

«Reale Group è il socio ideale che Lifenet possa avere per una serie di caratteristiche uniche: visione di lungo termine, approccio sostenibile, qualità delle persone coinvolte, propensione all’innovazione e profonda conoscenza delle dinamiche del settore. Sono entusiasta di questa nuova fase di sviluppo, fondata su una solida base di valori condivisi», ha aggiunto Nicola Bedin.

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato alle autorizzazioni regolamentari di rito ed è previsto entro la prima metà del 2026. Con questo passo, Reale Group – che opera in Italia, Spagna, Cile e Grecia e presenta un indice di solvibilità Solvency II pari al 326,6% a fine 2024 – rafforza la propria strategia di sviluppo sostenibile, puntando su un modello integrato tra assicurazione e sanità privata accreditata.

