Var Group acquisisce la veronese InnoTech: leadership su SAP Business One e agenti AI

Var Group acquisisce il 100% di InnoTech Srl, software factory veronese e unico SAP Partner Build in Italia, specializzata nello sviluppo di soluzioni e agenti di Intelligenza Artificiale per l’ecosistema SAP. L’operazione rappresenta l’evoluzione naturale di una collaborazione pluriennale tra le due realtà e rafforza ulteriormente la presenza del gruppo nei territori ad alta vocazione industriale, a partire dal Veneto.

Con un fatturato di 2,3 milioni di euro e un Ebitda di 395mila euro al 31 dicembre 2024, InnoTech affianca i partner SAP nello sviluppo di soluzioni digitali su misura per l’ottimizzazione dei processi aziendali. L’ingresso nel Centro di Competenza SAP di Var Group consolida la leadership del gruppo come primo partner SAP Business One in area EMEA, con oltre 300 professionisti certificati e 40 presidi sul territorio italiano.

L’acquisizione porta in dote anche 27 nuove risorse altamente qualificate, che entreranno a far parte delle Enterprise Platform di Var Group, rafforzando competenze e capacità di delivery. InnoTech contribuisce inoltre con una piattaforma di integrazione innovativa destinata a diventare un riferimento per la connessione dei sistemi e per l’adozione di agenti di intelligenza artificiale, generando nuove sinergie per partner e clienti.

Francesca Moriani, CEO di Var Group.

«Siamo orgogliosi dell’ingresso di Innotech in Var Group dopo anni di stretta e proficua collaborazione; grazie a questo passaggio, integreremo un team e nuove competenze in modo naturale, generando ulteriore valore per i nostri clienti e rendendo ancora più attrattiva la nostra offerta sul mercato delle PMI» hanno commentato Francesca Moriani, CEO di Var Group, e Fabio Falaschi. «Innotech porta con sé un know-how tecnologico evoluto, fortemente legato a SAP Business One, completato di recente con lo sviluppo di diversi importanti agenti di intelligenza artificiale, mentre Var Group offre la forza di una One Company solida e presente a livello globale».

Soddisfazione anche da parte di Enrico Biolo, CEO di InnoTech: «Accompagnare InnoTech all’interno di Var Group è stata una scelta tanto naturale quanto consapevole: un’operazione sostenibile e credibile, non solo sotto il profilo industriale ma anche, e soprattutto, umano. L’anima di software factory di InnoTech, fortemente tecnologica e orientata all’innovazione, trova oggi il contesto ideale per esprimere appieno il proprio potenziale, generando valore concreto per i clienti e per l’intero ecosistema di partner con cui collabora da anni con reciproca soddisfazione».

Enrico Biolo, CEO di InnoTech.

Per Var Group, che al 30 aprile 2025 ha registrato 875,7 milioni di euro di fatturato e conta oltre 4.200 persone in 16 Paesi, l’operazione si inserisce in una strategia di crescita focalizzata su innovazione tecnologica, sostenibilità e sviluppo delle competenze. Il gruppo fa parte di Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nell’innovazione tecnologica con ricavi consolidati pari a 3,357 miliardi di euro al 30 aprile 2025.

