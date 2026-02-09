Daverio & Florio sostiene Progetto Quid: formazione e lavoro per donne over 50

In Italia, nella fascia 50–64 anni, oltre il 40% delle donne non lavora e non percepisce alcuna pensione, una condizione che le espone a un rischio elevato di esclusione economica e sociale, spesso aggravato da carriere discontinue e stereotipi di genere. Secondo il Rapporto Povertà 2025 di Caritas, inoltre, una donna su tre non dispone di una fonte di reddito personale. Una fragilità che, nel caso delle over 50, si amplifica, rendendole tre volte più lontane da un’autonomia economica.

È in questo contesto che si inserisce l’impegno dello Studio Legale Daverio & Florio, specializzato in diritto del lavoro e relazioni industriali, che sostiene Quid Impresa Sociale e il progetto “A Ticket to the Future – Over 50”, iniziativa dedicata alla formazione e inclusione lavorativa di donne over 50 con percorsi di fragilità o esclusione professionale.

Bernardina Calafiori di Daverio & Florio.

«Sostenere percorsi di inclusione lavorativa come quelli promossi da Quid significa investire nel valore del lavoro come strumento di autonomia, dignità e riconoscimento della persona» – dichiara l’Avvocato Bernardina Calafiori di Daverio & Florio. «Come studio specializzato in diritto del lavoro, riteniamo fondamentale supportare iniziative che favoriscano l’accesso all’occupazione e la valorizzazione delle competenze, anche nelle fasi più complesse della vita professionale.»

Nata nel 2013, Quid è una realtà di moda etica Made in Italy che coniuga economia circolare e innovazione sociale, recuperando tessuti di eccedenza e offrendo opportunità di lavoro a persone a rischio di discriminazione, con un’attenzione particolare al talento femminile. Il progetto “A Ticket to the Future – Over 50” promuove percorsi di formazione on the job attraverso borse professionali, trasformando la formazione in un vero e proprio “biglietto per il futuro”.

Il percorso prevede l’affiancamento di trainer specializzate, il supporto di un’équipe pedagogica che struttura e monitora l’esperienza formativa e l’intervento di una Welfare Officer, figura chiave per accompagnare le beneficiarie anche sul piano burocratico e dell’orientamento personale, affinché l’inclusione lavorativa diventi reale inclusione sociale.

«Ogni volta che una donna ritrova autonomia e possibilità nel mondo del lavoro, trova la chiave per mettersi di nuovo in gioco in un ambiente diversificato come quello di Quid. Con il sostegno di Daverio & Florio al progetto “A Ticket to the Future – Over 50” vogliamo trasformare la formazione in un punto di svolta concreto, capace di restituire bellezza, fiducia e prospettiva a donne che hanno alle spalle situazioni di fragilità» – aggiunge Anna Fiscale, Presidente di Quid.

Anna Fiscale, presidente Progetto Quid.

Grazie al contributo dei professionisti di Daverio & Florio sono stati sostenuti due percorsi di inserimento lavorativo, tra cui quello di Giovanna, inserita nel laboratorio di Padova, e quello di Luisa, che ha intrapreso il proprio percorso presso la sede di Verona, dopo una lunga pausa dal mercato del lavoro legata anche alle difficoltà connesse all’età. Il supporto dello studio ha permesso di finanziare complessivamente 500 ore di formazione, accompagnando le beneficiarie in una fase particolarmente delicata del loro percorso professionale e personale.

