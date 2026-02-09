A Bosco Chiesanuova “Spazio all’imprenditorialità” per i giovani della Lessinia

C’è un momento in cui un’idea smette di essere soltanto un pensiero e inizia a chiedere spazio. È proprio a questo passaggio che guarda “Spazio all’imprenditorialità: un hub territoriale per giovani innovatori”, il progetto che mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 18.30, farà tappa a Bosco Chiesanuova, nella Sala Conferenze presso il Centro Socio Culturale in Piazzetta Suor Maria Giuseppa Scandola 4.

L’iniziativa, rivolta ai giovani tra i 18 e i 30 anni della Lessinia, si inserisce nella II Edizione dell’Avviso “Giovani e Impresa”, promosso da ANCI in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Il progetto, promosso dal Comune di Verona come capofila insieme al Comitato dei Sindaci Distretto 4 – ULSS 9, a diversi Comuni del territorio e a I.C.S. Istituto Commercio Servizi srl, in collaborazione con Hub Rete Verona, punta a rafforzare nei giovani la cultura d’impresa e a offrire strumenti concreti per trasformare intuizioni e talenti in attività sostenibili.

La serata sarà dedicata all’orientamento e al confronto: dopo i saluti istituzionali, verranno presentati obiettivi e opportunità del progetto con Hub Rete Verona e Confesercenti. Seguirà un momento esperienziale con start@game, attraverso un role play pensato per comprendere strategie e dinamiche della cooperazione imprenditoriale, e la testimonianza di Simone Vesentini, giovane imprenditore del territorio. L’incontro si concluderà con uno spazio di networking, colloqui individuali e confronto informale.

«Crediamo che ospitare questo incontro rappresenti un’opportunità per i giovani della Lessinia che coltivano un’idea imprenditoriale ma non sanno come muovere i primi passi per tradurla in realtà. Il progetto offre orientamento, consulenza e accompagnamento, con particolare attenzione alle specificità economiche della montagna veronese. L’obiettivo è stimolare l’interesse verso l’autoimprenditorialità, far conoscere le opportunità di contributo, anche a fondo perduto, e supportare i giovani nell’acquisizione delle competenze necessarie per avviare e gestire un’impresa. Passiamo parola e aderiamo numerosi!» ha dichiarato il consigliere alla transizione digitale del Comune di Bosco Chiesanuova, Stefano Grobberio.

Per informazioni è possibile contattare il referente del progetto al numero 346 7556022.

