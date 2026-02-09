Mercato immobiliare veronese in crescita: aumenti fino al 4% nei quartieri

La macroarea del centro ha messo a segno una crescita dei valori dello 0,4%. Stabili i prezzi degli immobili nel centro storico. Il mercato segnala tempi di vendita più lunghi a causa di una minore offerta abitativa sul mercato, spesso di bassa qualità. Chi cerca la prima casa si orienta o su tagli importanti, anche dal valore di un milione di € oppure su piccoli tagli, monolocali e bilocali da destinare spesso a short rent. Non si investono cifre superiori a 300 mila €. Si conferma la tenuta del mercato di prestigio, anche molto selettivo, che evidenzia top prices di 6000 € al mq per immobili con affacci panoramici su piazze importanti. Va avanti il recupero del palazzo della Banca d’Italia con cui si toccano prezzi di 5000-6000 € al mq. Sono in corso delle operazioni di ristrutturazione e di frazionamento (queste ultime compatibili con vincoli delle Belle Arti) e di recupero di vecchi immobili. Si vendono a 5000 € al mq. Sempre più attenzione è prestata alla classe energetica.

I valori immobiliari di Veronetta sono in leggero aumento a causa di un’offerta più contenuta rispetto alla domanda. Il quartiere, che sorge all’interno delle mura della città, vede una buona componente di acquisti per investimento che si orienta verso il segmento turistico o studentesco. Infatti, c’è un’elevata domanda di affitti a studenti a tal punto che stanno costruendo due student housing. Gli investitori scelgono tagli grandi da frazionare, ristrutturare e rivendere o affittare. Una camera si affitta intorno a 350- 500 al mese. Veronetta offre sia immobili d’epoca sia condomini degli anni ’60-’70. Le tipologie signorili, costruite tra il XVIII ed il XIX secolo, hanno valori compresi tra 3.000 e 3.500 € al mq. La ricerca della prima casa vede protagonisti acquirenti che già vivono in zona e desiderano migliorare e acquirenti provenienti da zone più centrali che soffrono l’overtourism presente in centro e cercano un quartiere che abbia ancora una sua identità. La domanda di immobili in affitto è sempre molto alta, il canone di un bilocale arredato si attesta su 600-700 € al mese, quello di un trilocale varia tra 800 e 900 € al mese. Vanno avanti i lavori nell’ area delle ex caserme dove stanno costruendo immobili in edilizia libera. I prezzi sono di 4000-4200 € al mq.

Nella macroarea di Borgo Milano – Stadio – Navigatori l’aumento dei prezzi delle case è del 4,0%. Crescono i prezzi nella zona dello Stadio. La motivazione è da ascriversi a una domanda in crescita e una bassa offerta nonostante siano state realizzate numerose nuove costruzioni al confine con Borgo Milano. Il nuovo costa 3300 € al mq. Negli anni, infatti, sono state riqualificate numerose aree dismesse su cui si è poi costruito. Il quartiere piace per la presenza di servizi, anche commerciali, e per la possibilità di accedere facilmente alla tangenziale. Intorno allo Stadio si concentrano prevalentemente appartamenti costruiti negli anni ’60 ‘ 70 che spesso necessitano di interventi di ristrutturazione. Un buon usato si vende a 1500-1600 € al mq. Acquistano famiglie residenti che migliorano la qualità abitativa, giovani coppie. Presenti anche investitori che si indirizzano su bilocali da mettere a reddito e che si affittano a 600-700 € al mese. Tanti coloro che realizzano casa vacanza e B&B dal momento che la zona non è molto distante dal centro storico.

Crescono del 3,7% i prezzi delle case nella macroarea di Borgo Roma – Golosine. In leggero aumento le quotazioni immobiliari a Ca’ di David. Aumenta la fiducia, c’è più volontà di acquistare, si realizza un maggior numero di compravendite. L’aumento dei canoni di locazione che ha portato i bilocali intorno a 650 € al mese ha determinato uno spostamento sul segmento delle compravendite. In questa zona arrivano persone da tutta la città grazie a prezzi convenienti e alla vicinanza all’autostrada e alla tangenziale che permette velocemente di spostarsi da Verona Sud a Verona Nord. Ca’ di David è un quartiere sorto tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80 e caratterizzato da piccoli contesti condominiali, villette a schiera e porzioni di bifamiliari. Negli ultimi anni sono state realizzate delle nuove costruzioni e alcune sono ancora in corso. Il nuovo si vende a 2500-3000 € al mq. Acquistano sia famiglie sia investitori. Diversi i lavori in corso per migliorare la viabilità in città che sarà coinvolta nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026.

In aumento del 2,7% i prezzi delle case nella macroarea di Borgo Venezia. Tra i quartieri in ascesa c’è Borgo Croce, che sorge tra il centro della città e la collina e gode della presenza di verde e di comodità. L’offerta abitativa spazia da appartamenti costruiti tra gli anni ’60 e gli anni ’90 per arrivare a ville singole che superano il milione di €. Presenti alcune nuove costruzioni che si scambiano a 3000 € al mq. Le soluzioni usate hanno valori medi di 1400-1500 € al mq, un buono stato ha prezzi medi di 2000 € al mq. Ad acquistare sono prevalentemente famiglie della zona. Nel quartiere di Montorio-Mizzole, ai piedi della collina, prevalgono le ville singole e indipendenti edificate tra gli anni ’30 e gli anni ’80. Una soluzione usata ha prezzi medi di 1800-2000 € al mq, un usato in buono stato dei primi anni 2000 si vende a 3000 € al mq.

Le quotazioni immobiliari in zona Musicisti sono in aumento. La domanda, spinta anche dal ribasso dei tassi di interesse, è importante ma non c’è sufficiente offerta. Coppie e famiglie cercano appartamenti con due camere da letto e due bagni. Non ci sono nuove costruzioni ma demolizioni e ricostruzioni che si vendono a 3000 € al mq. Si contano diversi investitori che comprano per mettere a reddito e impiegano mediamente intorno a 100-130 mila €. Musicisti sorge non lontano da Veronetta dove ci sono alcune facoltà universitarie e per questo si affittano camere a studenti intorno a 350-400 € al mese oppure bilocali a 560-570 € al mese. Tra le aree più richieste da segnalare via Puccini, via Villa Costa e via Verdi, dove è possibile acquistare soluzioni costruite tra gli anni ’70 e ’90, dotate di ascensori e di camere ampie. In queste vie il prezzo di un buon usato si attesta su 1800-1900 € al mq. Piace anche zona Biondella, caratterizzata da soluzioni semindipendenti e indipendenti con giardino, costruite tra gli anni ’50 e gli anni ’60. Un buon usato si vende intorno a 2000 € al mq.

La macroarea di Borgo Trento mette a segno un aumento dei valori dell’1,5%. Tra i quartieri che segnalano prezzi in crescita ci sono Avesa, Pindemonte e Valdonega. A Valdonega sono sorte delle nuove costruzioni che si vendono a 6000 € al mq e questo ha trainato i prezzi dell’usato. Si segnalano investitori che acquistano tagli grandi da frazionare e poi rivendere o affittare. Non lontano sorge l’Ospedale di Borgo Trento che spinge a investire per poi affittare a chi lavora in ospedale. Valdonega piace perché offre case signorili, è immersa in un’area verde e tranquilla e vicina al centro storico. Le costruzioni risalgono agli anni ‘60-’70-’80 e, alcune di queste, hanno caratteristiche di tipo signorile, soprattutto nella parte situata verso le zone più collinari. Crescono i valori anche a Cesiolo che aveva i prezzi più bassi e di conseguenza ha attirato chi aveva budget più contenuti. L’aumento dei canoni di locazione sta portando sempre più verso l’acquisto, per un bilocale si chiedono anche 900-1000 € al mese. A Cesiolo la vicinanza all’Ospedale di Borgo Trento richiama gli investitori. A Pindemonte, quartiere servito e commerciale, sono in corso interventi di nuova costruzione ma prevalgono i condomini degli anni ’60 in cui un appartamento in buono stato costa 2000 € al mq. Avesa ha i prezzi più bassi perché è più decentrato: 1900 € al mq.

