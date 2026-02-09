Valpolicella protagonista a Wine Paris 2026: record di incontri e degustazioni

Si chiude con un bilancio positivo la seconda partecipazione del Consorzio di Tutela Vini Valpolicella a Wine Paris 2026, la fiera internazionale del vino che si conclude oggi alla Porte de Versailles.

«Le aziende confermano l’elevata attrattività della manifestazione – commenta il presidente del Consorzio, Christian Marchesini –. L’agenda business, pianificata in anticipo, ha favorito incontri qualificati con buyer provenienti principalmente dall’Europa, ma anche da Asia e Stati Uniti. Molto partecipato anche il banco degustazioni, che ha presentato l’intera gamma della denominazione, registrando un’affluenza record. Il livello di soddisfazione raccolto ci porta a confermare Wine Paris tra gli appuntamenti strategici del nostro programma di promozione internazionale».

A Parigi il Consorzio Vini Valpolicella si è presentato con una collettiva di 50 aziende – 36 con postazione dedicata e 14 presenti al banco degustazioni – all’interno di uno spazio espositivo di oltre 300 metri quadrati, in crescita del 24% rispetto al 2025. La partecipazione a Wine Paris rientrava nel progetto europeo “Quality Heritage of Europe” (QHE), insieme al Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. Un’alleanza, sempre nell’ambito del piano QHE, che si rinnoverà a ProWein (Düsseldorf, 15-17 marzo) e a Vinitaly (Veronafiere, 12-15 aprile).

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?

👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL