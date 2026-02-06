Nove PMI venete al WAICF 2026, il salone mondiale dell’intelligenza artificiale

Le piccole e medie imprese venete tornano a giocare un ruolo da protagoniste sulla scena internazionale dell’innovazione. Il 12 e 13 febbraio il Palais des Festival di Cannes ospiterà l’edizione 2026 del WAICF – World Artificial Intelligence Cannes Festival, uno degli appuntamenti di riferimento a livello globale per il mondo dell’intelligenza artificiale. Tra i 10mila visitatori attesi, 220 espositori e 320 relatori internazionali, sarà presente anche una delegazione di nove imprese venete, in rappresentanza delle province di Padova, Vicenza, Venezia, Rovigo, Treviso e Verona.

La missione è organizzata da Venicepromex e Veneto Più, con il contributo della Regione Veneto, nell’ambito del programma di internazionalizzazione 2025 su proposta di Confapi Veneto, attraverso l’impegno di Unimatica Confapi, l’unione che rappresenta le Pmi del settore informatico e tecnologico. A guidare la delegazione sarà il direttore di Confapi Padova e amministratore di Veneto Più Srl, Davide D’Onofrio, con il supporto di Confapi Industria & Impresa Verona presieduta da Manfredi Ravetto.

Manfredi Ravetto, presidente di Confapi

Industria&Impresa Verona.

Per Verona la partecipazione assume un valore strategico, grazie alla presenza di Ravetto Pharaons & Florealis Srl, realtà nata nel 2005 e attiva nei servizi di consulenza, ricerca di mercato, comunicazione e supporto strategico con una forte specializzazione nella cybersecurity. Una conferma della vitalità del tessuto tecnologico scaligero in un comparto – quello dell’intelligenza artificiale e della sicurezza digitale – sempre più centrale per la competitività delle imprese.

«La nostra partecipazione al Festival di Cannes è in totale continuità con il percorso intrapreso: siamo al quarto anno consecutivo di presenza a uno degli eventi più rilevanti a livello internazionale sul tema dell’IA», sottolinea il vicepresidente vicario di Confapi Padova e presidente di Unimatica Confapi Padova, Giovanni Manta.

«Quest’anno, in particolare, registriamo una forte rappresentanza di aziende di Unimatica Confapi Padova, realtà che esprimono innovazione e novità nel settore e che avranno l’opportunità di confrontarsi anche a livello internazionale, grazie all’interazione con startup e imprese provenienti dal Belgio e dalla Francia, che visiteranno il nostro stand. La risposta delle aziende è motivo di grande soddisfazione: è un segnale di continuità, ma soprattutto l’espressione di un gruppo di lavoro capace di sviluppare progetti concreti e di valore per le imprese associate, in particolare sul fronte del trasferimento tecnologico. E proprio in questa direzione stiamo lavorando, col lancio di un progetto di Tech Transfer, che prenderà forma nel secondo semestre dell’anno. Il Festival rappresenta inoltre un’occasione strategica per cogliere il “termometro” di un mercato in continua evoluzione come quello dell’intelligenza artificiale e per comprendere le principali linee di sviluppo su cui orientare le scelte future delle nostre imprese. Tutte le aziende partecipanti esporranno all’interno dello stand della Regione Veneto, che oggi si presenta anche con il brand Milano Cortina: un contesto di grande valore istituzionale di cui siamo particolarmente orgogliosi».

Il vicepresidente vicario di Confapi Padova e presidente di Unimatica Confapi Padova, Giovanni Manta.

Anche da Verona arriva un segnale di convinzione e continuità. «Aderiamo alla “spedizione” veneta in duplice veste, sia come Confapi Industria & Impresa Verona che con l’azienda Ravetto Pharaons & Florealis Srl, che ritorna al WAICF dopo essere stata selezionata già nel 2024», spiega Manfredi Ravetto. «Ciò rappresenta per Ravetto Pharaons & Florealis una confermata percezione di azienda all’avanguardia nei campi di ricerca su cybersicurezza e intelligenza artificiale, giusto nei giorni in cui ricorrono i nostri vent’anni di vita. Questa volta abbiamo scelto di essere rappresentati a Cannes da Luigi Ferrari e Carlo Marcon, super-esperti della materia nonostante la giovane età: sapranno accrescere il loro know-how ed aiutarci a metterlo a disposizione delle imprese».

Accanto alla realtà veronese, la delegazione comprende Gemmlab Srl (Conselve), Chimerion Srl (Pianiga), Spritz Matter Srl e Business Research Srl (Padova), Vibes Srl (Vicenza), E-Project Srl (Monselice), Kibernetes Srl (Silea) e t2i Trasferimento Tecnologico (Treviso). Un ecosistema articolato che spazia dalla digital geography alla finanza decentralizzata, dalla manutenzione predittiva alla business intelligence, fino al trasferimento tecnologico.

