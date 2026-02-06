Greenvolt Next Italia, nuovo impianto per HÄRTHA GROUP a San Martino

La transizione energetica passa anche dalla provincia di Verona, dove Greenvolt Next Italia ha realizzato un nuovo impianto fotovoltaico nello stabilimento di HÄRTHA GROUP a San Martino Buon Albergo. L’intervento rafforza la collaborazione tra due realtà attive nell’innovazione industriale e nella sostenibilità, consolidando la presenza di Greenvolt Next nel settore dell’energia rinnovabile distribuita.

Il progetto ha previsto il rifacimento della copertura del sito produttivo e l’installazione di un impianto solare di ultima generazione su una superficie di circa 2.193 metri quadrati. La potenza installata è pari a 459,50 kWp, con una produzione annua stimata di 551.000 kWh. Un investimento che consente di evitare l’emissione di circa 118,58 tonnellate di CO₂ all’anno, contribuendo in modo concreto alla riduzione dell’impatto ambientale e al miglioramento dell’efficienza energetica dello stabilimento.

L’impianto è composto da 919 moduli Sunpower P6-500-COM e rappresenta un tassello significativo nella strategia di sostenibilità di HÄRTHA GROUP, che ha fissato l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni di CO₂ del 46% entro il 2030. Per il tessuto produttivo veronese si tratta di un segnale rilevante: la decarbonizzazione diventa leva di competitività, con interventi che integrano riqualificazione infrastrutturale e produzione di energia rinnovabile direttamente in sito.

«Essere scelti da un gruppo come HÄRTHA, sinonimo di eccellenza industriale e innovazione, conferma la solidità del nostro modello di collaborazione e la qualità delle nostre soluzioni,» ha dichiarato Mitia Cugusi, Presidente di Greenvolt Next Italia. «Siamo orgogliosi di contribuire al loro cammino verso la sostenibilità e di dimostrare ancora una volta come la transizione energetica possa essere un motore di competitività per l’industria. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno a costruire, insieme ai partner industriali, un futuro energetico più efficiente, pulito e resiliente».

Mitia Cugusi, Presidente di Greenvolt Next Italia.

Dalla parte dell’azienda industriale, l’intervento viene letto come un investimento strategico di lungo periodo. «Per HÄRTHA Verdello l’intervento rappresenta un passo importante verso una crescita più sostenibile» ha evidenziato Fabiano Peli, Managing Director di HÄRTHA GROUP. «Il nuovo impianto trasforma la copertura del sito produttivo in un vero generatore di energia rinnovabile, migliorando la qualità dell’infrastruttura e riducendo al tempo stesso l’impronta carbonica dell’azienda. L’intervento si pone in linea con l’obiettivo strategico e ambizioso di decarbonizzazione».

