Tecnocasa accelera nel 2026: previste 200 nuove agenzie e fino a 1.200 assunzioni

di Matteo Scolari
Il Gruppo punta a quota 3.000 agenzie in Italia tra immobiliare e credito. Opportunità di lavoro anche per i giovani del territorio veronese, con percorsi di crescita interna e imprenditorialità.

Il Gruppo Tecnocasa guarda al 2026 con un piano di sviluppo ambizioso che coniuga espansione della rete e nuova occupazione. Secondo le previsioni annunciate nei giorni scorsi dal gruppo, nel prossimo anno sono previste circa 200 nuove aperture di agenzie in Italia, di cui 20-25 specializzate nel segmento degli immobili per l’impresa, accompagnate da un piano di ricerca di 1.000-1.200 nuovi collaboratori.

Per quanto riguarda le previsioni di sviluppo delle reti immobiliari del nostro Gruppo, nel 2026 contiamo di aprire circa 200 nuove agenzie. Di queste circa 20-25 saranno agenzie specializzate in immobili per l’impresa. Per il prossimo anno abbiamo un piano di ricerca di circa 1.000-1.200 collaboratori al fine di soddisfare le esigenze legate alle nuove aperture e continuare ad alimentare le risorse all’interno degli uffici già esistenti. In questo modo prevediamo di raggiungere la quota di 3.000 agenzie in Italia, tra settore immobiliare e comparto creditizio», afferma Andrea Pasquali, amministratore delegato di Gruppo Tecnocasa.

Andrea Pasquali, amministratore delegato di Gruppo Tecnocasa.
Un piano che assume rilievo anche per territori dinamici come Verona e il Veneto, dove il mercato immobiliare e quello degli immobili d’impresa restano strettamente legati all’andamento del tessuto produttivo locale. Le nuove aperture e il rafforzamento delle agenzie esistenti si traducono in opportunità occupazionali concrete, in particolare per giovani diplomati e laureati interessati a intraprendere un percorso professionale nel settore immobiliare e creditizio.

Alla base della strategia di crescita del Gruppo c’è un modello fondato sulla crescita interna. Tecnocasa e Tecnorete sviluppano infatti la propria rete esclusivamente valorizzando le risorse inserite negli uffici, accompagnandole in un percorso strutturato di formazione e affiancamento. I nuovi collaboratori intraprendono un iter di crescita di circa due anni, durante il quale acquisiscono competenze tecniche, commerciali e metodologiche, con l’obiettivo di diventare professionisti autonomi e, nel tempo, futuri affiliati.

