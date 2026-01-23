Bonus casa e ristrutturazioni, incontro informativo alla Fiera di San Biagio di Bovolone

Nel contesto della tradizionale Fiera Agricola di San Biagio di Bovolone, in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio 2026 e giunta quest’anno alla 747ª edizione, torna un appuntamento dedicato all’informazione economica e ai servizi per la comunità locale. Domenica 1° febbraio 2026, Confartigianato Imprese Verona organizza infatti l’incontro pubblico “La casa che conviene – Guida ai bonus che fanno risparmiare”, pensato per offrire un quadro chiaro sulle opportunità ancora attive in materia di ristrutturazioni e interventi edilizi.

L’iniziativa si rivolge a imprenditori, cittadini e famiglie, con l’obiettivo di illustrare in modo concreto occasioni di risparmio, strumenti operativi e servizi legati ai cosiddetti bonus edilizi, che continuano a rappresentare una leva importante per la riqualificazione del patrimonio abitativo e per il sostegno al comparto delle costruzioni. Un tema di particolare interesse in una fase in cui l’attenzione ai costi energetici e alla valorizzazione degli immobili resta centrale per l’economia locale.

L’incontro si svolgerà all’interno della Piastra Polivalente dell’Area Fieristica di Bovolone, con accoglienza a partire dalle ore 10.30. Dopo i saluti introduttivi dei rappresentanti locali di Confartigianato Imprese Verona e dell’Amministrazione comunale di Bovolone, la parte informativa sarà affidata ad Andrea Dante, del Settore Tributario di Confartigianato Imprese Verona, ed Elena Savio, del Consorzio Veneto Garanzie, che illustreranno il funzionamento delle agevolazioni fiscali, le modalità di accesso e le possibili applicazioni pratiche per famiglie e imprese.

L’appuntamento si inserisce nella più ampia cornice della Fiera di San Biagio, manifestazione storica che rappresenta un punto di riferimento per il territorio bovolonese e per l’area veronese, capace di coniugare tradizione agricola, iniziative economiche e momenti di approfondimento informativo. Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo offerto a tutti i partecipanti, a conferma del carattere aperto e conviviale dell’iniziativa.

Per partecipare è richiesta una registrazione gratuita, che può essere effettuata tramite il modulo online sul sito di Confartigianato Verona, oppure contattando direttamente l’associazione via telefono o email: info@confartigianato.verona.it. Un’occasione utile per orientarsi tra norme e incentivi e per acquisire strumenti concreti in grado di generare risparmio e valore per il territorio.

