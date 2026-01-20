Milano Cortina 2026, Pasqua Vini porta la Valpolicella a Casa Italia

Pasqua Vini, ambasciatrice dei vini della Valpolicella in Italia e nel mondo, è tra le ventisei cantine selezionate per rappresentare l’eccellenza enologica del nostro Paese presso Casa Italia, il centro nevralgico dell’ospitalità Made in Italy, in occasione dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 (6-22 febbraio).

L’azienda vinicola veronese, scelta per conto del CONI dal team di LT Wine & Food Advisory con il supporto di Luciano Ferraro – vicedirettore del Corriere della Sera e curatore della guida “i 100 migliori vini e vignaioli d’Italia”- , sarà presente nella carta vini di MUSA (l’hospitality house che avrà sede in Triennale a Milano, alla Galleria Farsetti di Cortina d’Ampezzo e all’Aquagranda di Livigno) con il Valpolicella Ripasso DOC Superiore “Black Label” 2023, vino che nasce da un assemblaggio di uve emblematiche del territorio veronese: Corvina, Rondinella, Corvinone e Negrara. Dal colore rosso rubino intenso, con aromi decisi di marasca, sottobosco e con sentori di tostatura, al palato è ricco, caldo e morbido, grazie a tannini vellutati, perfetto per accompagnare primi piatti saporiti e secondi importanti.

«Siamo onorati di essere stati selezionati per rappresentare Verona e la Valpolicella a Casa Italia in occasione di Milano Cortina 2026 – afferma Riccardo Pasqua, amministratore delegato di Pasqua Vini -. Con il Valpolicella Ripasso DOC Superiore Black Label abbiamo la possibilità di raccontare a un pubblico internazionale la grande ricchezza del patrimonio enologico del nostro territorio».

