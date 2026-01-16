Phoenix Capital acquisisce IlBroker.it e lancia un nuovo polo editoriale per assicurazioni e finanza

Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo, azienda veronese presieduta da Giulio Fezzi, attiva nella consulenza, nel corporate finance e nell’innovazione, annuncia l’acquisizione del 100% delle quote della società editrice Il Broker.it Srl, che edita Il Broker, progetto editoriale di riferimento per il mondo dell’intermediazione assicurativa, dei servizi finanziari e dell’asset management. L’operazione segna un passaggio strategico nella costruzione di un polo integrato di contenuti e servizi a valore per operatori, intermediari e stakeholder del settore.

L’ingresso de Il Broker.it nel perimetro di Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo si inserisce nel più ampio percorso di crescita e consolidamento di Phoenix Group, polo integrato di consulenza, corporate finance, innovazione e servizi operativi, attivo a Verona dal 2008 e oggi con una presenza strutturata in Italia, Europa e Stati Uniti. Un’operazione che rafforza ulteriormente il posizionamento del gruppo veronese nei servizi a supporto di istituzioni finanziarie, assicurazioni, operatori dei pagamenti e imprese industriali.

Giulio Fezzi, presidente Phoenix Capital.

Nel nuovo assetto, Il Broker manterrà la propria identità e autonomia editoriale, rafforzando al contempo il legame con la community professionale di riferimento. Il coordinamento del progetto editoriale viene affidato a Silvia Fazzini, professionista della comunicazione e attuale Responsabile della Comunicazione di Phoenix Capital, in un percorso di continuità e valorizzazione della linea editoriale. L’obiettivo dichiarato è coniugare rigore giornalistico, competenza tecnica e capacità di lettura strategica dei mercati assicurativi e finanziari.

Grazie all’integrazione con il network e le competenze del Gruppo Phoenix, Il Broker potrà beneficiare di nuove sinergie in termini di contenuti, accesso a competenze specialistiche e relazioni istituzionali, ampliando l’analisi su temi chiave come regolamentazione, innovazione tecnologica, governance, sostenibilità e sviluppo dei modelli distributivi. Un rafforzamento che poggia su una presenza digitale consolidata, con traffico organico rilevante, una community qualificata di professionisti e una distribuzione dei contenuti supportata da newsletter e canali social.

L’operazione mira inoltre a valorizzare IlBroker.it come punto di accesso qualificato all’ecosistema Phoenix, attraverso analisi di mercato, studi tematici, osservatori su fintech, insurtech e regtech, oltre ad approfondimenti su operazioni di M&A, partnership strategiche e sviluppo industriale. La dimensione internazionale del Gruppo, con presenze strutturate in Europa e negli Stati Uniti, consentirà di rafforzare una lettura comparata delle evoluzioni dei mercati assicurativi e finanziari e del loro dialogo con l’economia reale.

«Con l’ingresso de Il Broker nel Gruppo Phoenix investiamo in contenuti, relazioni e conoscenza. Vogliamo rafforzarne il ruolo di riferimento per il mondo assicurativo e finanziario, accompagnandone nel tempo un’evoluzione coerente verso l’economia reale, creando un ponte strutturato tra finanza, industria e innovazione», ha dichiarato Giulio Fezzi, Presidente di Phoenix Group.

Soddisfazione anche da parte del fondatore della testata. «Ho fondato Il Broker come Blog nel 2013 per portare innovazione e tecnologia nella comunicazione e nell’informazione del settore assicurativo, progetto editoriale che è cresciuto con numeri significativi. Sono orgoglioso che oggi Il Broker passi nelle mani di Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo, certo che il suo presidente Giulio Fezzi e la sua squadra possano valorizzarlo con professionalità, rigore e passione», ha commentato Mirko Odepemko, manager assicurativo, founder e già CEO della società Il Broker.it Srl.

Mirko Odepemko, manager assicurativo, founder e già CEO della società Il Broker.it Srl.

«Raccogliamo un patrimonio specialistico importante che andremo a valorizzare disegnandone, al contempo, un nuovo sviluppo in termini di restyling grafico e contenuti, lavorando a nuovi format, rubriche e approfondimenti specialistici, mantenendo limpido il dialogo con il lettore e le comunità professionali di riferimento», ha sottolineato Silvia Fazzini, coordinatrice del progetto editoriale.

