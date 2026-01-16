Model Expo Italy torna a Veronafiere: modellismo e creatività su oltre 65mila mq

Verona si prepara ad accogliere Model Expo Italy sabato 7 e domenica 8 marzo a Veronafiere manifestazione capace di rinnovarsi ad ogni edizione per restare al passo con i tempi e le ultime tendenze. Confermate tutte le aree dedicate al modellismo, come il fermodellismo, il navimodellismo, l’automodellismo, l’aeromodellismo, il modellismo statico ed un intero padiglione dedicato al modellismo dinamico con 11 piste.

L’edizione 2026 presenta un layout rinnovato, per una superfice totale di oltre 65mila mq e 4 padiglioni grandi ed omogenei. Una manifestazione che grazie alle numerose aree tematiche allestite, celebra le diverse discipline hobbistiche a 360 gradi: dal modellismo storico e classico, alla creatività manuale esaltata dai mattoncini più famosi del mondo, fino alle nuove tendenze giovanili e nerd.

Come novità assoluta, il pubblico della fiera potrà ammirare la replica fedelissima di un biplano Nieuport 11 Bebè della Prima Guerra Mondiale, in scala 1:1, che arriva a Verona grazie all’Aeronautica Militare. I visitatori avranno anche la possibilità di volare virtualmente a bordo delle Frecce Tricolori, grazie a visori a realtà aumentata.

Fra le ricostruzioni storiche, sarà possibile ammirare il grande diorama della battaglia di Gettysburg. La nave Andrea Doria, finora semplicemente esposta, solcherà le acque della grande vasca allestita nel padiglione 9. Una rievocazione resa ancora più realistica grazie ai filmati originali dell’Istituto LUCE.

Nel 2026 nasce Verona POP&PLAY Festival, evoluzione del Play District, un format pensato per dare forma a un vero festival dedicato alla cultura pop contemporanea.

Confermata la Brick Arena con 320 espositori e 36 associazioni su 10mila metri quadrati di superficie espositiva, dedicata ai mattoncini colorati più famosi al mondo. Ospite quest’anno l’opera Eroi, presentata dall’associazione Dado Brick, un diorama di oltre 10mila pezzi che rappresenta i fatti storici legati agli avvenimenti accaduti nel ‘92 in cui persero la vita i Magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo assieme agli agenti delle scorte. Dario Cammi esporrà una serie di giochi interattivi unici nel loro genere; Matteo Favalli, il professore che durante la pandemia ha trasformato la sua casa in una base Space, sarà presente con il suo grande diorama, tutto motorizzato e illuminato.

La manifestazione non dimentica gli amanti della creatività e del fai-da-te, che trovano nel Creativity Village uno spazio dedicato alle arti manuali. I visitatori possono partecipare a workshop e laboratori di patchwork, découpage, home décor, ricamo e cake design, con dimostrazioni pratiche e possibilità di apprendere nuove tecniche dagli esperti del settore.

Come da tradizione, Model Expo Italy si svolge in contemporanea ad Elettroexpo, l’evento giunto alla sua 66ª edizione. L’evento dedicato agli appassionati di informatica e radioamatori include anche il mercatino del privato, un’area espositiva in cui sarà possibile acquistare e scambiare giocattoli storici, bambole d’epoca, accessori vintage, rendendo l’esperienza ancora più completa per gli appassionati del collezionismo.

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?

👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL