A Grezzana nasce Studio Trame: un nuovo polo multiprofessionale per il benessere delle famiglie

Si amplia l’offerta di servizi alla persona e alla famiglia nell’area veronese con la nascita di Studio Trame, nuovo studio multiprofessionale a Grezzana, in via Maestro Ardizzone 3. Il progetto, lanciato da Veronica De Siena ed Elisabetta Bertagnoli, riunisce competenze diverse – dall’osteopatia alla psicologia, dalla nutrizione al counseling, fino all’ostetricia – con l’obiettivo di proporre un approccio integrato e personalizzato al benessere, capace di rispondere in modo strutturato ai bisogni delle persone e delle famiglie.

Alla base di Studio Trame c’è una visione condivisa che interpreta la salute come il risultato di equilibri fisici, emotivi e relazionali. Il nome stesso richiama l’idea che ogni persona sia una trama unica, fatta di esperienze e legami che si intrecciano nel tempo. Un’impostazione che si traduce, nella pratica professionale quotidiana, in percorsi di accompagnamento costruiti su misura, valorizzando l’ascolto e la continuità della relazione terapeutica.

Lo studio aprirà ufficialmente le porte al pubblico il 31 gennaio 2026, dalle 11.00 alle 15.00, con un evento di inaugurazione pensato per far conoscere il team di professionisti, gli spazi e il calendario di incontri ed eventi programmati per il 2026. I visitatori saranno accolti in un ambiente recentemente rinnovato, progettato per favorire accoglienza, relazione e benessere, elementi sempre più centrali anche nello sviluppo dei servizi di prossimità.

Nel corso dell’anno, Studio Trame proporrà un calendario articolato di attività, laboratori e percorsi formativi, rivolti a genitori, bambini, adolescenti e donne in diverse fasi della vita. Tra le iniziative in programma figurano incontri dedicati al sostegno alla genitorialità, corsi di accompagnamento alla nascita, spazi di condivisione per mamme con bambini nei primi mesi di vita, oltre a laboratori educativi e percorsi di consapevolezza femminile. Un’offerta che mira a rafforzare il ruolo dello studio come punto di riferimento territoriale per il benessere familiare.

Dal punto di vista economico e sociale, l’apertura di Studio Trame rappresenta un esempio di sviluppo di servizi professionali ad alto valore relazionale, capaci di intercettare una domanda crescente di cura integrata e di supporto alla qualità della vita. Un modello che contribuisce a diversificare il tessuto dei servizi locali e a generare nuove opportunità professionali qualificate nel settore del welfare privato.

