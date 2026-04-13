FIMAA Confcommercio Verona promuove un seminario sull’abusivismo

L’intenso programma formativo 2026 di FIMAA Confcommercio Verona prosegue con un seminario dedicato a uno dei temi più attuali e sensibili per chi opera nel settore immobiliare: l’abusivismo.

L’iniziativa, aperta ad agenti immobiliari, consulenti e collaboratori, si inserisce all’interno di un più ampio percorso di aggiornamento professionale promosso per rafforzare competenze, consapevolezza normativa e qualità dei servizi offerti ed è in programma giovedì 23 aprile, a partire dalle ore 10, alla Camera di Commercio di Verona.

«Durante l’incontro, con il contributo dell’avvocato Laura Coato, verranno approfonditi gli aspetti legati all’abusivismo, al ruolo dei collaboratori di agenzia, ai limiti operativi e alle incompatibilità professionali – spiega il presidente di Fimaa Confcommercio Verona Francesco Gentili -. Saranno forniti esempi pratici e indicazioni operative utili per prevenire errori e sanzioni, garantendo una gestione più sicura e conforme dell’attività».

Il seminario è patrocinato dell’ente camerale.