L’alleanza tra ATER e BCC Veneta fa recuperare altri due alloggi sfitti

Dopo il primo intervento a Bassano del Grappa in via Cellini, grazie alla convenzione sottoscritta con BCC Veneta, ATER di Vicenza ha concluso il recupero di altri due alloggi sfitti, uno a Dueville e uno a Vicenza, da riassegnare a nuclei familiari in difficoltà economiche.

Il progetto di manutenzione e riatto ha interessato le unità abitative di via Del Fante 2 a Dueville e di via Settembrini 8 a Vicenza: importo dei lavori finanziato con la seconda e la terza tranche del contributo che la BCC Veneta, come da protocollo sottoscritto a dicembre 2024, si è impegnata a versare ad ATER di Vicenza (e ad ATER di Padova e di Verona), per tre anni consecutivi, 10 mila euro l’anno per 30 mila euro totali.

I dirigenti di ATER Vicenza, il Presidente Valentino Scomazzon e il Direttore Mirko Campagnolo, hanno accompagnato i vertici di BCC Veneta, il Direttore Generale Andrea Bologna e il Responsabile del Servizio Marketing Istituzionale, Sviluppo Territori e Relazioni Istituzionali Luca Cenzato, in visita negli alloggi oggetto di riatto a Dueville e Vicenza: l’occasione è valsa per poter visionare direttamente gli interventi realizzati dall’Azienda e, da parte di ATER, per ringraziare i rappresentanti della BCC per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso il problema casa, considerate le difficoltà nel reperire risorse finanziarie per la sistemazione degli alloggi sfitti in attesa di riassegnazione.

Per quanto riguarda il recupero delle due unità abitative, a Dueville in via del Fante costo dell’intervento poco oltre 11.200 euro, a Vicenza in via Settembrini di circa 12.300 euro, sono stati realizzati lavori differenti a seconda delle necessità di riatto dei due alloggi: dalla pulizia e ritinteggiatura delle pareti alla revisione di serramenti e impianto elettrico, dalla sostituzione dei battiscopa, al rifacimento della pavimentazione in alcuni spazi dei due alloggi.

«Questa iniziativa rappresenta per BCC Veneta un esempio concreto di come il nostro ruolo di banca del territorio possa tradursi in un impegno reale a favore delle comunità locali- afferma il Direttore Generale Andrea Bologna. Il sostegno al recupero degli alloggi sfitti, in collaborazione con ATER Vicenza, risponde a un bisogno sempre più urgente, quello dell’accesso alla casa per le famiglie. Siamo convinti – continua Bologna- che creare sinergie tra Istituzioni e realtà del territorio sia fondamentale per generare valore sociale duraturo. Per questo abbiamo scelto di sostenere con continuità questo progetto, contribuendo non solo al recupero del patrimonio abitativo esistente, ma anche alla costruzione di una rete di solidarietà e attenzione verso i bisogni reali. I risultati raggiunti finora, anche in altre province, ci incoraggiano a proseguire su questa strada, con l’obiettivo di offrire un contributo concreto e responsabile allo sviluppo equilibrato e inclusivo del nostro territorio».

«C’è soddisfazione per il ripristino di altri due alloggi realizzato grazie al contributo della BCC Veneta – dice il Presidente di ATER Vicenza, Valentino Scomazzon – a dimostrazione dell’importanza della convenzione sottoscritta a dicembre 2024 che ci consente di dare risposte ad altre due famiglie in situazione di disagio e difficoltà. Non può che far piacere ad Ater e ai vertici di BCC Veneta, che ha dimostrato sensibilità di fronte al problema casa, arrivare all’obiettivo sociale che ci eravamo posti ad inizio della collaborazione. Con questi due interventi si chiude la prima convenzione triennale ma speriamo si possa rinnovare per continuare ad affrontare in sinergia le situazioni di emergenza abitativa sul territorio».

Gli interventi a Dueville e a Vicenza hanno preso il via nell’autunno dello scorso anno e si sono conclusi tra fine 2025 e l’inizio di quest’anno. Per entrambi gli alloggi ora si potrà dare il via alla procedura di assegnazione.