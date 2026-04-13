White Energy Group, cresce il fatturato a 15 milioni ed è pronta una nuova sede a Verona

White Energy Group S.p.A., realtà veronese di riferimento nel settore dell’efficientamento energetico industriale, inaugurerà mercoledì 22 aprile alle ore 18:00 la nuova sede operativa in Viale Sicilia 119 a Verona. L’apertura rappresenta un passaggio importante per l’azienda, fondata dieci anni fa, a testimonianza della crescita costante nel tempo e del consolidamento del proprio radicamento nel tessuto economico veneto.

Il trasferimento nei nuovi uffici non costituisce soltanto un cambio di indirizzo, ma un vero e proprio investimento nel capitale umano e nelle relazioni con i partner, in linea con la visione aziendale orientata a innovazione e sostenibilità. In un contesto in cui le imprese sono sempre più impegnate nella riduzione dei costi energetici e delle emissioni di CO₂, White Energy Group continua a distinguersi per la capacità di trasformare la sostenibilità in valore economico concreto. I risultati finanziari confermano questo trend: per l’esercizio 2025 la società stima un fatturato di 15 milioni di euro e un EBITDA di 1,25 milioni, indicatori della solidità del modello di business e della crescente domanda di soluzioni per l’indipendenza energetica.

«La scelta di questa nuova sede rappresenta la naturale evoluzione del nostro percorso professionale e il desiderio di radicarci ancora di più nel tessuto economico veneto», dichiarano i soci di White Energy Group Gianluigi Mele, Franco Asuni e Giovanni Tellini. «Volevamo uno spazio che fosse all’altezza del percorso di valorizzazione delle risorse umane che abbiamo intrapreso. Investire in un ufficio moderno significa mettere le nostre persone nelle migliori condizioni per creare soluzioni di indipendenza energetica su misura per le imprese».

A queste parole si aggiunge il commento di Giovanni Tellini, Sales Manager e responsabile di sede: «Questa sede è stata pensata per essere un punto di riferimento diretto per le aziende del territorio. I nuovi uffici nascono proprio per accogliere i nostri partner in un ambiente che rifletta la solidità e la trasparenza del nostro metodo di lavoro».

L’inaugurazione avrà un format istituzionale e raccolto, coinvolgendo partner industriali, clienti storici, media e stakeholder del territorio, offrendo l’occasione per condividere i traguardi raggiunti nel primo decennio e presentare i prossimi obiettivi di sviluppo sul territorio veneto e nazionale.

Fondata a Verona nel 2015, White Energy Group è una Energy Service Company (ESCo) specializzata nella decarbonizzazione industriale e nell’integrazione di fonti rinnovabili. In dieci anni di attività il Gruppo ha registrato una crescita costante, passando dalla consulenza sui Certificati Bianchi allo sviluppo di progetti EPC, fino alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili e all’espansione con sedi strategiche a Verona e Cagliari. Oggi l’azienda conta 20 professionisti altamente specializzati e supporta le imprese nel percorso verso la sostenibilità e l’efficienza energetica, contribuendo allo sviluppo economico del territorio.

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