Bcc Valpolicella Benaco, utile a 8,4 milioni e crescita del credito. Assemblea il 24 aprile

Bcc Valpolicella Benaco chiude il 2025 con risultati economici e patrimoniali positivi, confermando il proprio ruolo di riferimento per lo sviluppo delle economie locali. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio che sarà sottoposto all’Assemblea dei Soci, in programma il prossimo 24 aprile presso la struttura Monteleone21, a Sant’Ambrogio di Valpolicella, momento centrale per condividere con la base sociale i traguardi raggiunti e le prospettive future dell’istituto.

L’esercizio 2025 evidenzia una crescita significativa dell’attività creditizia: i finanziamenti lordi alla clientela si sono attestati a 475,7 milioni di euro, in aumento del +4,2% rispetto al 2024, sostenuti anche da nuove erogazioni pari a 86,8 milioni di euro (+6,2%). Parallelamente, la banca ha continuato a migliorare la qualità del credito, con un NPL ratio lordo sceso al 2,31% e un NPL ratio netto allo 0,26%, accompagnati da un coverage ratio complessivo dell’89,1% e da una copertura delle sofferenze pari al 100%, livelli che testimoniano una gestione prudente ed efficace del rischio.

Sul fronte della raccolta, la raccolta diretta ha raggiunto i 646,9 milioni di euro, segnando un incremento del +5,7%, mentre la raccolta indiretta è salita a 362,8 milioni di euro, sostenuta dalle iniziative strategiche nel comparto assicurativo e del risparmio gestito e dall’intensa attività di consulenza finanziaria rivolta alla clientela. Il patrimonio netto consolidato si attesta a 74 milioni di euro, a conferma della solidità dell’istituto.

Alessandro De Zorzi, direttore generale BCC Valpolicella Benaco Banca.

Dal conto economico emerge un margine di intermediazione pari a 26,8 milioni di euro, con un margine di interesse di 19,5 milioni e commissioni nette pari a 7,2 milioni di euro (+6%). L’utile netto si attesta a 8,4 milioni di euro, contribuendo al rafforzamento patrimoniale della banca. I coefficienti patrimoniali si confermano su livelli ampiamente superiori alle medie di sistema, con un CET1 ratio e un Total Capital ratio entrambi pari al 24,7%.

«Dai dati emerge che la Banca conferma un’ottima crescita – afferma il Direttore Generale Alessandro De Zorzi – consolidando i propri risultati in termini di capacità di generare valore e reddito. Oggi conta oltre 100 dipendenti e 19 filiali, dopo l’apertura nell’autunno 2025, della nuova filiale a Verona nel quartiere di Borgo Venezia, che sta raggiungendo numeri importanti a conferma che la scelta dell’apertura nel quartiere è stata positiva».

Il vicedirettore generale di BCC Valpolicella Benaco Banca, Simone Lavarini.

A sottolineare l’espansione della banca è anche il Vice Direttore Generale Simone Lavarini: «Questi risultati sono il frutto anche di un’importante crescita in termini di quote di mercato sia come prodotto bancario lordo sia come numero di clienti, in forte aumento sia sul 2024 sia rispetto a quanto previsto nel piano industriale 2025, a conferma della grande attrattività che Bcc Valpolicella Benaco continua ad avere anche verso la clientela prospect. Aumenta la quota del risparmio gestito, nettamente superiore alle aspettative, grazie ad una intensa attività di consulenza e grazie all’offerta altamente qualificata che il Gruppo BCC Iccrea ci mette a disposizione, unita alla continua formazione professionale somministrata ai nostri professionisti per poter essere di supporto a famiglie e imprese anche in momenti di grande incertezza».

Daniele Maroldi, presidente BCC Valpolicella Benaco Banca.

Il bilancio conferma inoltre il forte radicamento territoriale e l’impegno mutualistico dell’istituto. «Dopo un positivo 2024, chiudiamo anche il 2025 con risultati significativi – ha commentato il Presidente Daniele Maroldi – a testimonianza della solidità e dell’efficienza della nostra Banca, da sempre impegnata a investire e reinvestire sul territorio e vicina alle esigenze concrete di famiglie e imprese». La compagine sociale ha raggiunto quasi 4.900 soci, con oltre 270 nuovi ingressi nel corso dell’anno.

Significativo anche l’impegno sociale: nel 2025 la banca ha destinato 606.865 euro a contributi e liberalità a favore di associazioni non profit, parrocchie, realtà sportive e istituti scolastici, oltre al sostegno a giovani studenti attraverso borse di studio. Tra le iniziative più rilevanti si segnala il bando “EUREKA!”, con uno stanziamento di 50.000 euro per progetti di crescita economica e sociale del territorio ispirati ai principi dell’ecologia integrale e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Nel corso dell’anno sono stati inoltre promossi percorsi di educazione finanziaria nelle scuole ed eventi dedicati ai soci, mentre la nascita del Gruppo Giovani Soci rappresenta un ulteriore passo verso il coinvolgimento delle nuove generazioni e la continuità dei valori della cooperazione. Con questi risultati, Bcc Valpolicella Benaco rafforza il proprio ruolo di motore dello sviluppo economico e sociale del territorio veronese, guardando al futuro con solide basi patrimoniali e una strategia orientata alla crescita sostenibile.

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?

👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL