Confimi Industria Veneto: a Soave un incontro sul passaggio dalla sanzione al reato per le imprese

Comprendere quando una violazione amministrativa può trasformarsi in responsabilità penale è oggi una priorità per le imprese, chiamate a operare in un contesto normativo sempre più complesso e in continua evoluzione. Con questo obiettivo Confimi Industria Veneto promuove l’incontro dal titolo “Dalla sanzione al reato. Il nuovo scenario per le imprese”, in programma giovedì 16 aprile alle ore 17.30 presso la Sala Garribba di Piazza Antenna 2 a Soave, in provincia di Verona.

L’iniziativa nasce per offrire agli imprenditori strumenti concreti di orientamento tra normative, responsabilità e rischi, con particolare attenzione agli ambiti ambientali e amministrativi, sempre più soggetti a controlli stringenti e a possibili evoluzioni in ambito penale. «L’evento nasce con l’obiettivo di offrire alle aziende strumenti concreti per orientarsi tra normative, responsabilità e rischi, con particolare attenzione agli ambiti ambientali e amministrativi, sempre più oggetto di controlli stringenti e possibili evoluzioni in ambito penale – spiega la presidente di Confimi Industria Veneto Maria Carlesi –. Le imprese si trovano oggi ad affrontare un quadro normativo sempre più complesso, in cui il confine con le responsabilità penali è spesso sottile».

Maria Carlesi, presidente Confimi Veneto.

Come sottolineato dalla presidente, momenti di confronto qualificato rappresentano un supporto fondamentale per il tessuto produttivo: «Come Confimi Industria Veneto – prosegue Carlesi – riteniamo fondamentale accompagnare gli imprenditori con momenti di confronto e approfondimento qualificato, affinché possano operare con consapevolezza, prevenire rischi e tutelare la propria attività. Questo incontro vuole essere un’occasione concreta per fare chiarezza su un tema centrale per la gestione aziendale». E conclude: «Fornire strumenti di conoscenza significa aiutare le imprese a prevenire criticità, operare in sicurezza e rafforzare la propria competitività».

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della stessa Maria Carlesi, insieme a Francesca Predicatori, direttore del Dipartimento Arpav di Verona, e al consigliere regionale Matteo Pressi. L’introduzione e la moderazione dell’incontro saranno affidate all’avvocato Sabrina Suardi, che guiderà il confronto tra i relatori offrendo una lettura aggiornata e operativa del quadro normativo.

Nel corso del pomeriggio interverranno professionisti ed esperti con competenze specifiche nei settori giuridico, tecnico e istituzionale: l’avvocato penalista Angelo Merlin, docente di diritto penale dell’ambiente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, il tecnico della prevenzione Arpav Veneto Antonio Varallo e i consiglieri regionali Alberto Bozza e Anna Maria Bigon, componenti della Commissione Ambiente.

L’evento è gratuito, previa iscrizione contattando il numero 045 8102001 o scrivendo all’indirizzo info@confimiverona.it, e si concluderà con un momento di networking pensato per favorire il confronto diretto tra imprese, relatori e istituzioni.

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